Cate Blanchett y la sorprendente Michelle Yeoh, las candidatas a un Oscar no exento de polémica

(Por Agustín Argento).- La dos veces ganadora del Oscar Cate Blanchett y la sorprendente Michelle Yeoh se perfilan como las candidatas a hacerse con el galardón de Mejor Actriz en la gala de los Oscar del domingo, en un quinteto que suscitó polémicas tanto por parte de Yeoh como a la nominación de la inglesa Andrea Riseborough.

La cubana Ana de Armas, por su interpretación de Marilyn Monroe en "Rubia", y la estadounidense Michelle Williams, como la madre del alter ego de Steven Spielberg en "Los Fabelman", completan las nominadas para llevarse la estatuilla más preciada del cine, que entregará la Academia de Hollywood en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Nadie esperaba que Yeoh llegaría a la gala cuando se estrenó en junio "Todo en todas partes al mismo tiempo", pero su temporada de premios fue más que positiva, con nominaciones en las principales competencias, victorias en festivales de cine de género por su papel en el filme de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, además de obtener el más que indicativo galardón del Sindicato de Actores.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La nacida en Malasia y de origen chino despliega todo su histrionismo en esta comedia absurda de ciencia ficción y acción, algo atípico en los Oscar y que puede tener su antecedente en "Huye" (Jordan Peele), convirtiéndose en 2017 en una de las primeras cintas fantásticas y de humor en competir.

Yeoh cumple con creces con el papel de la inmigrante china en Estados Unidos que procura mantener en pie su lavandería familiar y debe vincularse con otras versiones de sí misma para impedir que una entidad hostil rompa con los universos paralelos propuestos en la historia. Aunque su versatilidad dista del gran papel que cumplió en la fabulosa "El tigre y el dragón", donde no sólo ahondó en el drama, sino que se lució como la artista marcial que es.

La actriz asiática también se subió a la polémica al compartir un artículo de la revista Vogue, que luego borró, que criticaba que hace 20 años siempre gana la categoría una actriz blanca y proponiendo que este año se lo debería llevar Yeoh "después de una década de ser criminalmente infrautilizada en Hollywood".

Riseborough le puso la piel y la sangre a Leslie en "To Leslie", de Michael Morris, en la cual interpreta a una alcohólica que gana la lotería y que despilfarra el premio en bebida, lo cual la aleja de sus hijos y amigos; caída que la lleva al camino de la redención. Pese a que el trabajo de la británica es superlativo, la polémica en su nominación fue lo llamativo en la previa a los Oscar.

Si bien el reglamento de la Academia permite el lobby, fue una campaña no organizada por actores y actrices en redes sociales lo que se puso bajo la lupa. "To Leslie" estaba fuera del radar, pero la marea de posteos para que Riseborough llegara al Dolby se sintió como una presión sobre los miembros de la Academia para incluirla. Pero tras una investigación, se determinó que las reglas no fueron rotas. Lo particular: la propia Blanchett participó de la campaña en favor de su colega.

Y justamente es Blanchett la que corre por delante en las nominaciones por su protagónico en "Tár" (Todd Field). La reconocida actriz australiana despliega toda su destreza actoral en el papel de una renombrada directora de orquesta cuya carrera se derrumba al recibir acusaciones por acoso y abuso sexual.

Blanchett ya fue nominada otras siete veces en los galardones, donde se consagró como Mejor actriz de reparto por "El aviador" (2004) y como Mejor actriz por "Blue Jasmine" (2013). Con esta película, la australiana reafirma una vez más que es una de las actrices más relevantes de su generación al encarnar a la ficcional Lydia Tár.

La estadounidense Williams, en tanto, encarnó a la representación de la madre de Spielberg en el filme autobiográfico "Los Fabelman", en el papel de una mujer dulce, sensible y creativa que acompaña a su hijo en sus tempranas ambiciones por convertirse en cineasta.

Se puede decir que Williams interpreta un personaje sentido, y tan libre como atribulado, en la película más personal de Spielberg.

Williams llega a la gala con cinco nominaciones previas en las categorías de Mejor actriz y Mejor actriz de reparto por "Secreto en la montaña" (2005), "Blue Valentine: Una historia de amor" (2010), "Mi semana con Marilyn" (2011) y "Manchester junto al mar" (2016).

Por último, Ana de Armas puede convertirse en la primera mujer latinoamericana en casi un siglo de historia de los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en ganar la terna de Mejor Actriz.

La nacida en La Habana interpreta de manera conmovedora a Monroe. Para el papel, estudió durante un año con un coach dialectal y analizó cientos de fotos, videos y audios de Norma Jean Mortenson/Marilyn Monroe para conseguir, más allá de la diferencia entre sus apariencias físicas, verse y sonar como la diva.

Con información de Télam