Lanzamientos de Ed Sheeran, Kylie Minogue, Myke Towers y The War on Drugs

El británico Ed Sheeran lanza "Equals", su cuarto álbum de estudio

El cantautor británico Ed Sheeran lanzó hoy su cuarto álbum de estudio, "Equals" (también conocido con el signo "="), acompañado por la difusión del corte "Overpass Graffiti", con una lírica romántica y nostálgica y una clara influencia sonora del pop de los ochenta.

El disco, que continúa la serie de trabajos titulados con símbolos que el oriundo de Halifax inició en 2011, incluye canciones en las que el artista incursiona en sus experiencias cotidianas e íntimas como "The Hoker and the Queen", "First Times", "2step", "Visiting Hours" y "Leave Your Life".

Grabado y compuesto en Inglaterra, Suecia y Estados Unidos, "Equals" cuenta con la producción del mismo Sheeran junto a FRED y Johnny McDaid y con arreglos del hermano del compositor, Matthew Sheeran; y será parte de la gira "The Mathematics Tour", que el cantante realizará en abril de 2022 en distintos países de Europa.

---

Kylie Minogue se une con la británica Jessie Ware en "Kiss of Life", su nuevo single

La exitosa cantante Kylie Minogue presentó hoy su nuevo single, "Kiss of Life", grabado junto a la compositora británica Jessie Ware como parte de su próximo álbum, "Disco: Guest List Edition", que tiene fecha prevista de lanzamiento para el 12 de noviembre.

Con un ritmo muy bailable y reminiscente del pop de los setenta, la canción coescrita por Minogue y Ware junto a James Ford, Danny Parker y Shungudzo es el segundo corte de difusión tras el lanzamiento de "A Second to Midnight", que la australiana realizó con la banda Years & Years.

"Disco: Guest List Edition", el decimosexto registro de estudio de Minogue, también contará con el tema "Can't Stop Writing Songs About You", que la cantante grabó junto a la leyenda de la música disco Gloria Gaynor.

---

El puertorriqueño Myke Towers colabora con Camila Cabello y Tainy para su nuevo sencillo, "Oh Na Na"

El rapero puertorriqueño Myke Towers lanzó hoy "Oh Na Na", tema cantado en español e inglés que grabó junto a la reconocida cantante cubana-estadounidense Camila Cabello y el productor Tainy.

A poco de haber recibido el premio a Artista Debut del Año en los Billboard de este año, Towers da así un paso más en su carrera musical, que hace poco sumó en su haber el exitoso single "Experimento", lanzado en medio de la gira mundial que el rapero está llevando a cabo en Europa y Estados Unidos de cara a la presentación de su próximo álbum, "Michael".

---

The War on Drugs apuesta una vez más al rock indie con el álbum "I Don't Live Here Anymore"

El grupo de rock indie estadounidense The War on Drugs lanzó hoy su quinto álbum de estudio, "I Don't Live Here Anymore", en el que explora de lleno la temática de la resiliencia humana frente a la desesperación.

Grabado a lo largo de tres años en siete estudios diferentes luego de haber recibido el Grammy a Mejor álbum de rock por "A Deeper Understanding" (2017), la banda propone en esta ocasión una producción compleja e imaginativa a través de los diez temas que componen el disco.

"Es una expresión de la fuerza del rock'n'roll, traducir nuestra propia experiencia en canciones que podemos compartir y palabras que dirigen nuestra mirada a lo que está por venir", describió en declaraciones a la prensa el cantante y guitarrista del grupo, Adam Granduciel, quien junto a los otros cinco integrantes de The War on Drugs se prepara para una gira a lo largo de Estados Unidos prevista para el próximo 19 de enero de 2022.

Con información de Télam