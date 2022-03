Disco de Bryan Adams y sendos simples de Lauti Vera y Yungblud

Bryan Adams lanza su nuevo disco “So Happy It Hurts”

El cantante y compositor canadiense Bryan Adams lanzó hoy su disco de estudio número 15, “So Happy It Hurts", accesible en todas las plataformas digitales, junto al videoclip de la canción "Always Have, Always Will".

"Cuando me di cuenta de que tal vez no volveríamos a salir de gira debido a la pandemia, saqué de los bolsillos de mi abrigo todos los recibos y posavasos en los que había garabateado ideas de canciones, los reuní en mi portátil y escribí un álbum", dijo Adams en un comunicado de prensa respecto a la génesis del disco.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con una extensa trayectoria, el músico canadiense cuenta con tres nominaciones al Oscar, cinco a los Globo de Oro y un premio Grammy, además de tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

----------------------------------------------------------------

Nuevo single y videoclip en la ascendente carrera de Yungblud

El músico británico Yunglbud lanzó hoy su nuevo single "The Funeral", el cual cuenta con un videoclip en el que aparece el legendario vocalista Ozzy Osbourne junto a su esposa Sharon.

Con casi 8 millones de escuchas mensuales en Spotify, el músico de 23 años se muestra como una de las máximas estrellas de la música británica actual con su poesía urbana, que mezcla ritmos como el ska y el hip hop.

“Pasé mucho tiempo en los últimos 18 meses lidiando con quién realmente quiero ser. Honestamente, me he sentido un poco hipócrita últimamente. Pasé los últimos 4 años diciéndole a las personas que no se disculpen y que no se preocupen por lo que piensen los demás y me di cuenta de que era algo que tenía que decirme a mí mismo", señaló el artista en un comunicado.

---------------------------------------------------------------

El youtuber Lauti Vera lanza sus "Sensaciones" en formato canción

Lauti Vera, youtuber mendocino, publicó hoy su simple "Sensaciones", en el que se adentra en un reggeatón romántico.

Se trata del segundo single publicado en el año, tras "Todavía te extraño", ambos son adelantos de su próximo disco.

Lauti Vera arrancó su carrera como youtuber con el grupo "Los Mamelucas" en 2012, para en 2016 abrir su propio canal a fuerza de parodias y reacciones a situaciones que suceden en las redes sociales.

Como músico, su primer tema aparece en 2019 y a partir de allí fue creando una carrera con simples y un EP "Ulterior", lanzado en 2021.

Con información de Télam