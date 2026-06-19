Batacazo de Bonelli: por qué Milei está "refugiado" y no sale de la Quinta de Olivos

Marcelo Bonelli no dudó en lanzar un dato inédito al aire sobre Milei tras anunciarse el reemplazo de Adorni.

La Casa Rosada ya encontró un reemplazante para Manuel Adorni. Sin embargo, el funcionario oficialista continuará desempeñándose como jefe de Gabinete. La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito político, ya que en las últimas semanas habían circulado versiones sobre una posible salida de Adorni de su cargo. En este sentido, Marcelo Bonelli reveló al aire un dato sobre Javier Milei que no se conocía.

Durante una transmisión en vivo de TN, Marcelo Bonelli afirmó: “El Senado le dió un ultimátum y es muy factible que el día jueves de la semana próxima el Senado se despida por la interpelación, primero interpelación y después la destitución de Adorni. Así que se van a vivir 7 días claves, importantes, la posición de Milei, Milei salvó ayer que tuvo un par de apariciones en redes sociales, está refugiado en la casa de Olivos”.

Asimismo continuó: “Él desde hace más de una semana no tiene actividad oficial, camina por las paredes con este tema, él piensa que hay un complot y que lo quieren empujar a Adorni, pero bueno, el gobierno tampoco ve la realidad de las inconsistencias que tuvo el jefe de Gabinete cuando planteó su evolución patrimonial, ese es el problema”.

Manuel Adorni deja de ser el Vocero Presidencial

Tras una reunión de trabajo con el presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, en la Quinta de Olivos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que dejará sus funciones como vocero presidencial. A través de sus redes sociales, anunció que el diputado nacional Adrián Ravier asumirá el rol de portavoz oficial del Gobierno.

La decisión se tomó durante un contexto marcado por la investigación judicial que involucra a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Si bien continuará desempeñándose como jefe de Gabinete, dejará de estar al frente de la comunicación institucional de la Presidencia.