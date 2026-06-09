Así es la impactante casa remodelada de Paula Chaves y Pedro Alfonso

El amplio jardín y los espacios de reunión fueron pensados para que los hijos de la pareja disfruten al aire libre y compartan momentos en familia

La nueva casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso comenzó a captar la atención por sus dimensiones, diseño moderno y espacios pensados para la vida familiar. La pareja construyó un ambicioso proyecto de remodelación que combina comodidad, naturaleza y funcionalidad para disfrutar junto a sus hijos y mascotas.

Cómo es la nueva casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Hace un tiempo, Paula Chaves y Pedro Alfonso decidieron embarcarse en uno de los proyectos más importantes de su vida familiar: la transformación de una propiedad para la comodidad de Olivia, Baltazar y Filipa.

Las imágenes compartidas por la pareja permitieron conocer algunos detalles de la vivienda, que se destaca por su arquitectura contemporánea y sus amplias dimensiones. La remodelación comenzó a fines de 2025 y fue planificada para responder a las necesidades de cada integrante de la familia.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la estructura de tres pisos, diseñada para ofrecer independencia y comodidad. Cada nivel cuenta con espacios específicos que permitirán aprovechar al máximo la superficie disponible.

Los grandes ventanales, una de las características más destacadas

Uno de los elementos centrales de la nueva casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso son sus enormes aberturas. La propiedad incorpora amplios ventanales en cada una de sus plantas, una característica que favorece la entrada de luz natural durante gran parte del día.

Además de potenciar la luminosidad de los ambientes, estos ventanales permiten disfrutar de las vistas hacia el jardín y generar una mayor conexión entre los espacios interiores y el exterior.

La presencia de luz natural fue uno de los criterios más valorados durante el desarrollo del proyecto. Este recurso no solo mejora la estética de la vivienda, sino que también aporta una sensación de amplitud y bienestar que acompaña el concepto general de la remodelación.

La arquitectura de líneas rectas y el predominio de superficies vidriadas refuerzan el estilo moderno elegido por la pareja para su nuevo hogar.

Una decoración que combina lo rústico y lo minimalista

La nueva vivienda de Paula Chaves y Pedro Alfonso cuenta con tres pisos y fue diseñada para ofrecer comodidad y funcionalidad a toda la familia

La estética interior de la vivienda busca equilibrar modernidad y calidez. Según se pudo observar en las imágenes difundidas, predominan los tonos cálidos, la madera y distintas texturas contemporáneas que aportan armonía a cada ambiente.

La propuesta decorativa combina elementos rústicos con detalles minimalistas, una tendencia cada vez más presente en proyectos residenciales de gran escala. El objetivo es generar espacios acogedores sin perder elegancia ni funcionalidad.

Los ambientes fueron concebidos con una distribución abierta, favoreciendo la circulación y la integración visual entre distintos sectores de la casa.

El gran patio y los espacios pensados para la familia

La decoración combina materiales cálidos, detalles rústicos y un estilo minimalista para crear ambientes modernos y acogedores

Más allá del diseño arquitectónico, uno de los puntos más importantes para Paula Chaves y Pedro Alfonso fue la creación de espacios destinados a la convivencia familiar.

El proyecto contempla un amplio patio trasero que permitirá a los tres hijos de la pareja disfrutar de actividades al aire libre en un entorno seguro y rodeado de naturaleza. Este sector también funcionará como un área de encuentro para reuniones y momentos compartidos.

En el interior, la vivienda cuenta con un gran living diseñado para convertirse en el corazón de la casa. Además, se previó un espacio específico para la instalación de una futura chimenea, un detalle pensado para aportar confort durante los meses más fríos.

La remodelación refleja una prioridad clara: construir un hogar donde el diseño, la funcionalidad y el bienestar familiar conviven en equilibrio. Con amplios espacios, abundante luz natural y una arquitectura que integra el exterior con el interior, la nueva casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso se perfila como uno de los proyectos residenciales más destacados de la pareja.