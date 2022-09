Reggae y punk para levantar el ánimo, con Nonpalidece, 2 Minutos y Mala Suerte

Nonpalidece le pone buena cara al mal tiempo

En medio de una gira nacional y latinoamericana, que incluye una gran celebración prevista para el 17 de septiembre en el anfiteatro Niní Marshall de Tigre para celebrar sus 25 años de historia, Nonpalidece lanzó el videoclip del tema "Todo pasa" que integra el sexto disco de estudio que lleva el nombre del grupo.

Dirigido por Santiago "Gallo" Blugermann, en el corto puede verse a Néstor, el líder del grupo, bailando desprejuiciadamente en medio de una ciudad vacía, como símbolo de actitud positiva a pesar de las dificultades.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

.......................................................

2 Minutos también llama a no estar tristes, pero con cadencia punk

Los amantes del punk barrial también pueden encontrar consuelo en tiempos difíciles de la mano de 2 Minutos y su segundo adelanto de lo que será su próximo disco de estudio, con el que celebrará 35 años de historia.

Se trata de "No estés triste", un registro que se sumará a otro inédito y reversiones de clásicos de la banda junto a grandes figuras invitadas, para conformar la nueva producción de próximo lanzamiento, mientras el grupo emprende una gira por distintas ciudades latinoamericanas.

.....................................................

El punk celta de Mala Suerte "estalla bares"

Tras su regreso de 2017, luego de un paréntesis de 20 años, Mala Suerte vuelve a sacar a relucir su original punk celta, heredero del grupo irlandés The Pogues, en su esperado nuevo disco "Estallando bares".

Se trata de un álbum de género de esta banda formada en 1990, en el que participan invitados de lujo como Jorge Serrano, El Pepo, Moska Lorenzo, Mariano Martínez, Sebastián Schachtel y el Tucán Barauskas; y del que está disponible el videoclip de su corte de difusión "Viejas melodías".

........................................................

León Cordero quiere estar "24/7" con su enamorada

"24/7" es el tercer single que lanza en este 2022 el joven cantautor León Cordero, que sorprende con su capacidad para generar hits bailables desde una exploración sonora marcada por el minimalismo.

Sobre ritmos urbanos, el artista juega en esta canción con el doble filo del bienestar del sentirse enamorado y la obsesión que puede surgir ante ese sentimiento de querer estar todo el tiempo con la persona elegida.

......................................................

La canción de autor de Steve Voser se afianza con su tercer disco

"How Long Does It Take To Start Again?" es el nombre del nuevo disco del cantautor nacido en Suiza, criado en Australia y radicado en la Argentina Steve Voser, un registro completamente análogo realizado en apenas 12 días.

Se trata de siete canciones de corte acústico que ahondan en el tono intimista y nostálgico con el que Voser se dio a conocer en sus trabajos anteriores.

Con información de Télam