Los legendarios Gipsy Kings llegan a la Argentina con su rumba

Gipsy Kings, la leyenda de la rumba con más de 30 años de éxitos sobre el escenario y 60 millones de discos vendidos en todo el mundo regresa a la Argentina con un show el 3 de marzo en el Gran Rex.

"Argentina es uno de los países que llevo en mi corazón. Todavía recuerdo como si fuera ayer nuestra primera vez en Buenos Aires. Creo que fue a principios de los 70. Recuerdo perfectamente la calidez del público. Y no sólo a nivel fanáticos; si no el trato que recibimos por parte de los medios de comunicación, los trabajadores del hotel donde nos hospedamos, todo", dijo el fundador del proyecto André Reyes.

Reyes fundó Gipsy Kings, con la que produjo éxitos como "Bamboleo" o "Djobi Djoba". Su adaptación de la canción "Hotel California" formó parte de la banda sonora de la película "El Gran Lebowski", de los hermanos Ethal y Joel Cohen. También hizo la adaptación de la versión española de "You’ve got A Friend in Me" para la banda sonora de la película "Toy Story 3" (2010).

Actualmente Gipsy Kings by André Reyes sigue emocionando al público con el gran espectáculo "Nací Gitano Tour".

"Argentina ha sido siempre un país que nos ha recibido con los brazos abiertos. Fue uno de los primeros lugares de Latinoamérica en los que cantamos y por eso es especial para nosotros. Volver a Buenos Aires siempre será como volver a casa”, agregó Reyes.

Con información de Télam