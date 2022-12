La argentina María Alché participará en una residencia de desarrollo de proyecto en España

La cineasta y actriz argentina María Alché fue elegida para participar con su proyecto “Te amo y hoy todo es hermoso” en el Ikusmira Berriak, el programa de residencias y desarrollo de proyectos audiovisuales que organizan en España el Festival de San Sebastián, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE).

La residencia de Ikusmira Berriak también comprende la ayuda económica de 10.000 euros para cada uno de los seleccionados entre los 348 proyectos presentados este año.

“Te amo y hoy todo es hermoso”, que fue elegida en la categoría internacional de la residencia, es la segunda película de María Alché luego de “Familia sumergida” (2018), estrenada en el Festival de Locarno y ganadora del Premio Horizontes en el Festival de San Sebastián tras su paso por Cine en Construcción, también de la cita vasca.

La futura película de Alché transcurre en 1952, con Josefina (8 años) y su hermano Jorge (13 años), que quedan huérfanos y terminan viviendo con su tía Berta, una activa participante de la vida política y cultural de la época. El relato cuenta desde lo personal el convulsionado presente de las décadas del cincuenta y los sesenta.

Además de “Te amo y hoy todo es hermoso”, el resto de los proyectos seleccionados en la novena edición de Ikusmira Berriak son “Ulysses”, de Hikaru Uwagawa; “After the Night, the Night”, de Naomi Pacifique; “La última noche de un Erasmus en Roma”, de David Pérez Sañudo; “Claros de bosque”, de Maddi Barber; y “I Can Hear Your Voice Still”, de Sameh Alaa.

La residencia comprende ocho semanas repartidas en dos estancias. Los ganadores llegarán el 6 de marzo al espacio Tabakalera en la ciudad española de San Sebastián, en cuyo Espacio de Artistas tendrán tiempo para trabajar en el desarrollo de su proyecto con el asesoramiento de expertos. Y en septiembre, coincidiendo con la celebración del Festival de San Sebastián, regresarán a la ciudad vasca para completar las dos últimas semanas de residencia.

Durante esta fase podrán presentar su proyecto a profesionales de la industria y contarán con una agenda personalizada de citas con personas interesadas en participar en sus proyectos.

