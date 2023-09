Grandes películas en la apertura del Festival Internacional de Cine bonaerense

(Por Pedro Fernández Mouján).- Tres grandes películas, dos argentinas y una colombiana, se vieron hoy en la primera jornada de proyecciones del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (Ficpba), que con funciones con entrada libre y gratuita arrancó sus proyecciones en la ciudad de La Plata.

Entre otros filmes, de una variada programación que incluye cinco competencias diferentes y otras tantas secciones paralelas, hoy se exhibió en el Ficpba con salas llenas, el filme colombiano "Varón" premiere en Argentina de la ópera prima de Fabián Hernández que tuvo su debut en la prestigiosa Quincena de los Realizadores del último Festival de Cannes y que fue seleccionada por la academia de su país para representarla en los Premios Oscar.

El filme de Hernández, con excelente fotografía y un riguroso tratamiento sigue el día a día de Carlos, un joven de los sectores más bajos de Bogotá, que durante la semana vive en una suerte de internado voluntario y que realiza salidas a su barrio y su casa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con pocas palabras, una suerte de "lunfardo" bogotano que a veces torna inentendibles los diálogos, "Varón" pinta con mano maestra la violencia sobre los sectores empobrecidos latinoamericanos, los horizontes limitados y los durísimos límites que encierra la realidad para muchos, producto de la pobreza y la desatención del Estado y la sociedad, en el marco de un capitalismo con niveles de deshumanización a priori insospechados, pero que se materializan en el día a día de jóvenes de los distintos países del continente.

Antes de "Varón", que forma parte de la Competencia Internacional de Ficción del Ficpba, se vio "Bill 79", de la misma sección competitiva, filme producido coescrito y realizado por Mariano Galperín, que narra con envidiable elocuencia y un humor asordinado y potente la extraña visita que el superlativo pianista de jazz norteamericano Bill Evans realizó a la ciudad de San Nicolás, en medio de unas presentaciones en la Argentina, donde terminó tocando en el teatro municipal pero en el marco de un concurso de belleza del pueblo.

Con excelentes actuaciones (Diego Gentile como Evans; Marina Bellati como su manager; Julia Martínez Rubio como su exmujer y Walter Jakob como su hermano), el filme no sólo logra pintar las inesperadas situaciones que debe vivir Evans en un lugar donde es absolutamente desconocido y el clima de época (1979) argentino sino también la particular situación que atraviesa el pianista, compañero de Miles Davis en uno de sus mejores momentos ("Kind of Blue") y uno de los más destacados compositores y arregladores del jazz moderno.

Cuano Evans llega en esa gira a la Argentina, que incluyó también un concierto en la ciudad de Buenos Aires, venía del inmenso dolor del suicidio sucesivo de su hermano George (Jackob) y su esposa (Martínez Rubio) y estaba ganado por su adicción a la heroína y su dependencia del alcohol, que no le impedían seguir entregando los brillos de un talento interminable, aunque acabarían con su vida un año más tarde.

El primer turno de proyecciones fue para "Amigas en un camino de campo", del realizador y dramaturgo Santiago Loza, que tuvo su lanzamiento en el Festival de Cine de San Sebastián 2022 y forma parte de la Competencia de Largometrajes Bonaerenses.

El filme pertenece a la provincia por geografía, transcurrre en Sierra de la Ventana y localidades cercanas y por pertenencia cultural, ya que se estructura y funciona como una suerte de homenaje a la poestía de Roberta Iannamico, escritora de Bahía Blanca de 50 años que propone una obra de belleza sobrecogedora y rotunda materialidad para pintar los mundos externos e internos que transitamos.

La nueva película de Loza, que desde hace largos años viene construyendo una cinematografía de rasgos particularísimos y que implican también modos alternativos de producción y realización, hace honor a la altura poética de los textos, para pintar una región con raptos permanentes de belleza en una historia simple.

"Amigas en un camino de campo", narra la caminata de dos amigas (excelentes Eva Bianco y Anabella Bacigalupo) que salen en busca de un meteorito que cayó la noche anterior en un extenso paseo que es también una despedida y una bifurcación de caminos.

Loza imprime a su película una belleza sorprendente en cada plano, desde los trenes cargueros lejanos sobre una loma, la sombra y las formas de unos árboles, un río de llanura, àrboles florecidos en otoño, hasta un farol nocturno en el pueblo y una silueta doblando una esquina.

En el Ficpba que arrancó hoy con excelente respuesta de público y que se prolongará con proyecciones hasta el domingo 10 hubo también una charla con la actriz Cecilia Dopazo y se habilitó una ludoteca en la sala Pettoruti del Teatro Argentino.

También se vieron hoy "Al impenetrable" de Sonia Bertotti en Panorama Argentino; "La terminal", de Gustavo Fontán, en la Competencia de Documentales y la ucraniana "Klondike" de Marina Gorbach y la argentina "Trenque Lauquen", de Laura Citarella en la Competencia Internacional de Ficción.

Con información de Télam