Genetics, banda argentina que rinde tributo a Genesis, llega a la calle Corrientes

Genetics, grupo argentino formado en el 2011 que interpreta la música de la famosa banda británica Génesis, presentará el próximo sábado a las 21 en el teatro Ópera (Corrientes 860), el show completo “Lyceum Ballroom 1980”, que formó parte de la presentación del emblemático álbum de rock progresivo “Duke”.

Acerca de este concierto, Leo Fernández (guitarras y bajo) dijo a Télam que de alguna manera resume la carrera del grupo durante sus últimos 10 años previos y adelantó que contará con dos grandes invitados: Jorge Araujo (batería) y Pierluigi Oliva (teclados).

”Acabamos de llegar luego una gira por el interior del país con gran éxito, tenemos otra serie de shows por delante y por supuesto seguiremos presentando este show en el futuro inmediato”, expresó agregó el músico de la banda que completan Claudio Lafalce en guitarras y bajo; Horacio Pozzo en teclados, Tom Price en voz y Daniel Rawsi en batería.

Los recitales de Genetics se caracterizan por ser fieles a las grabaciones originales y a la puesta en escena recreando los conciertos de la época.

En la presentación que darán en el teatro Ópera, cuyas entradas pueden adquirirse a través de la web de Ticketek, la banda recreará los míticos conciertos que Genesis dio en Londres el 6 y 7 de mayo de 1980 durante la gira presentación de “Duke”, disco considerado el último rock progresivo de la banda, antes de convertirse en un fenómeno masivo de la música pop, en paralelo al estrellato de Phil Collins como solista.

“Duke” es el décimo álbum de estudio de Genesis, y fue grabado en los Polar Studios de Suecia propiedad del grupo Abba y mezclado posteriormente en Londres por David Hentschel..

El dvd “Live in London 1980” fue filmado por la cadena inglesa BBC el 7 de mayo de 1980, pero recién fue editado en el año 2007.

Genetics, reconocida por los miembros del grupo inglés, se centró desde sus comienzos en el estudio fidedigno y la ejecución perfecta del repertorio del primer período de Génesis (del 1970 a 1977) y que abarcan las obras: “Trespass”, “Nursery Cryme”, “Foxtrot”, “Selling England by the Pound”, “The Lamb Lies Down on Broadway”, “A Trick of the Tail” (el primer álbum de la era de Phil Collins como vocalista), “Wind & Wuthering” y “Seconds Out”.

Durante los últimos 10 años se sumaron a sus diferentes presentaciones, artistas de la talla de: Steve Hackett (miembro original de Genesis), Javier Malosetti, Claudio Cardone, Leo Sujatovich y Gerardo Gardelin

Con información de Télam