Camilú presenta "Una Lágrima y un Beso" con la voz invitada de Nahuel Pennisi

La cantante y compositora Camilú, quien el 16 de junio regresará al porteño La Trastienda con su nuevo espectáculo "Aquí en mi habitación", estrenó en las plataformas digitales su nuevo single "Una Lágrima y un Beso", con la voz invitada de Nahuel Pennisi.

"Es una balada que escribí hace algunos meses. Emocionalmente representa mucho para mí porque la compuse llorando en el piano, con toda la sensibilidad que eso implica", señaló la artista, en diálogo con Télam.

Sobre esta canción, que formará parte del "nuevo material" que irá lanzando en los próximos meses, y su estelar invitado, añadió: "Siempre sentí que necesitaba que haya un colaborador, alguien que pudiera representar toda esa sensibilidad que yo expresé con todo lo que me estaba pasando en ese momento".

En un viaje por Puerto Madryn, su ciudad natal, y dentro de la intimidad de su casa familiar es que terminó de surgir el nombre del artista ideal para este dueto: "Estábamos escuchando música con mamá, esta canción y también otras de Nahuel. Y ahí se me vino a la cabeza el 'feat' soñado; me lo imaginé cantándola, pero no lo conocía. Se la hicimos llegar, conectamos y a él le encantó. Se sumó con mucha generosidad y su aporte fue mágico", resumió.

A partir de "Una lágrima y un Beso", estrenada junto a un video dirigido por Juli Butteri, y donde están el piano, las cuerdas, la letra y una melodía que acompaña la honestidad del mensaje, es que Camilú empezó a "desarrollar" lo que será su tercer disco de estudio, hasta ahora inédito.

"Como compositora, volví a conectar con mi raíz en la música. Es una canción que escribí para el amor más trascendental que me tocó vivir, y lo hice desde lo más sincero de mi corazón. Cada palabra que escribí narra con literalidad la intensidad y la euforia con la que viví este desencuentro amoroso”, añadió la cantautora de 25 años, que ya había publicado un primer adelanto con "Solamente estás tú".

Camilú viene de una exitosa actuación en el prestigioso Festival Internacional de la canción de Viña del Mar en Chile, donde fue ovacionada representando a nuestro país, y también pasó por la última edición del Lollapalooza Argentina.

Con información de Télam