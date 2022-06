A&E presenta la docuserie "Secretos de Playboy", sobre el lado más oscuro del imperio de Hugh Hefner

“Secretos de Playboy”, nueva docuserie que, bajo la perspectiva de género y con énfasis en el movimiento #MeToo, recorre el lado más oscuro del imperio de medios de contenido erótico fundado por el fallecido magnate Hugh Hefner hace casi 70 años, podrá verse desde este domingo a las 22 por la señal A&E.

Compuesta por 12 episodios, la serie se propone explorar a Playboy a través de una lente actual, y examina el peso que los discursos construidos desde la revista tuvieron en la visión del poder y la sexualidad en la cultura.

De la misma manera se deconstruye al personaje de Hefner, quien se preocupó durante décadas por erigirse ante la opinión pública -y los medios lo potenciaron- como un envidiable macho dueño de un harén de rubias “conejitas”. La serie pone el foco detrás del personaje, en el sufrimiento de las mujeres que habitaron la Mansión Playboy en Los Ángeles, California.

La serie cuenta con material inédito, como imágenes de archivo, y entrevistas exclusivas con expertos de todas las facetas del mundo de Playboy, muchos de los cuales comparten sus historias por primera vez. Entre estas personas, la exdirectora de Playmate Promotions, Miki García, y ex “novias” de Hefner como Bridget Marquardt y Dondra Theodore, entre más.

“Playboy no quería que esto saliera a la luz. Esta serie documental es innovadora en todo nivel, en todos los niveles. Y hasta el día de hoy para todo aquel en el mundo de Playboy que es desintegrado. Están muy enojados en Playboy y las razones son porque no quieren que sus familias sepan lo que pasaba, no quieren perder su fama. Pero todo esto tiene que salir a la luz. No son los individuos los que deciden. Esto es un sentimiento colectivo entre las mujeres. Tenemos que alzar la voz y asegurarnos de que esto no vuelva a pasar”, dijo Miki García en una conferencia con medios latinoamericanos.

García, quien ofició como jefa de Promociones de Playboy entre 1973 y 1982 recordó: “Era un trabajo muy estresante pero igualmente lo disfrutaba, sobre todo al principio. Fui directora seis años y solo amaba a las mujeres. Me encantaba lo que hacía, o sea, me encantaban ellas. Las entendía, entendía cómo era su historia porque pasaba tiempo entrevistando. También entendía cuáles eran sus ambiciones e hice lo mejor posible. Pero primordialmente, quería asegurarme de que cuando hacían las promociones estuvieran seguras porque a mí me habían violado en una de las promociones”.

La serie plantea el cambio que operó en la cultura de la época la revista Playboy, que sacó los desnudos de la clandestinidad de las publicaciones. Cuando comenzó a editarse en 1953, Playboy puso el cuerpo desnudo de la mujer como objeto de consumo en los medios de comunicación.

Dicho cambio derivó, a través de la Mansión Playboy y otros espacios en los que circulaba la marca por fuera de las páginas de la revista, en un oscuro mundo de depredación sexual que involucraba a famosos y que en muchos casos constituían verdaderas situaciones de trata.

Dirigida por Alexandra Dean (“This is Paris”, “Bombshell: the Hedy Lamarr Story”) y de los productores de la serie de A&E ganadora del Emmy “Esclavos de la cienciología” (“Leah Remini: Scientology and the Aftermath”), “Secretos de Playboy” es producido por The Intellectual Property Corporation (IPC) de Industrial Media para A&E Network. Eli Holzman, Aaron Saidman, Matt Shanfield y Erin Gamble de IPC se desempeñan como productores ejecutivos junto con Alexandra Dean. La serie está codirigida por Arlene Nelson.

