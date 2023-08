"Ahsoka", la heroína que conecta y expande los distintos eslabones de la mitología de "Star Wars"

"Star Wars: Ahsoka", serie de aventuras y ciencia ficción centrada en la heroína del título que cruza y conecta gran parte del universo narrativo creado por George Lucas, llegó a la plataforma Disney+ con el protagónico de Rosario Dawson y una trama de fuertes protagónicos femeninos repleta de guiños para los fans de la mitología de la saga.

Con dos episodios ya disponibles y otros seis que estrenarán de manera semanal cada miércoles, la miniserie trae al "live action" -es decir a la producción con actores de "carne y hueso"- una historia completamente enfocada en uno de los personajes más populares de las múltiples tramas entrelazadas en filmes, series animadas, libros, historietas y hasta videojuegos de la franquicia.

Creada por el propio George Lucas y el guionista, director y productor Dave Filoni, Ahsoka Tano es una humanoide de la ficticia especie togruta que apareció por primera vez en el filme de animación de 2008 "Star Wars: La guerra de los clones", y la serie homónima que se desprendía de esta, que tuvo siete temporadas entre 2008 y 2020.

Allí surgía como una talentosa jovencita aprendiz de Jedi con un destino necesariamente trágico, ya que su maestro era nada menos que Anakin Skywalker, quien todo fan sabía se convertiría en el brutal Darth Vader.

Su historia se entretejió con toda la cronología de "Star Wars" aunque nunca haya aparecido en ninguna de las nueve películas que componen las trilogías principales. Volvió a ser un personaje relevante en "Star Wars: Rebels", otra serie animada que entre 2014 y 2018 seguía a un grupo de miembros de la creciente Resistencia contra el Imperio Galáctico, años después del nacimiento de Vader y la caída de la República a manos del dictador Palpatine.

Y además de la miniserie antológica animada "Historias de los Jedi", que cuenta sus orígenes como bebé, también tuvo sus primeras apariciones especiales en las series de "acción real" de Disney+ "The Mandalorian" y "El libro de Boba Fett" (ya encarnada por Dawson), que se sitúan luego del triunfo de la Alianza Rebelde y la muerte de Darth Vader.

Todos estos proyectos llegaron de la mano de Dave Filoni, quien ya sin George Lucas en la compañía tras la venta a Disney, se erige como la verdadera mente creativa detrás de los proyectos más importantes de la saga galáctica.

"Ahsoka hizo su debut como personaje de acción real en el episodio 13 de 'The Mandalorian'. Yo ya había estado desarrollando un proyecto sobre Ahsoka de acción real antes de que comenzara 'The Mandalorian', cuando todavía estaba trabajando en 'Star Wars Rebels'. Siempre tuve en mente la siguiente entrega del personaje, y quería que fuese de acción real", recordó Filoni en declaraciones a las que accedió Télam cuando la serie estaba en etapa de producción -y anteriores al paro de guionistas en Estados Unidos que lleva casi cuatro meses y que no le permite dar entrevistas-.

La nueva miniserie retoma a la ex Caballero Jedi Ahsoka Tano tras la caída del Imperio, mientras investiga una amenaza emergente de la mano del almirante Thrawn (Lars Mikkelsen), un prominente villano de piel azulada de "Rebels" que también tendrá aquí su primera adaptación fuera del formato animado.

Así como Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) y Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), otras dos heroínas de "Rebels" que se reencontrarán en esta nueva trama para combatir al último gran almirante de la época del Imperio y para recuperar a un amigo en común al que creían perdido, Ezra Bridger.

También habrá peligrosos enemigos, como el exJedi devenido mercenario Baylan Skoll (interpretado por el fallecido Ray Stevenson), su aprendiz Shin Hati (Ivann Sakhno), y la pro-Imperio Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto).

La Ahsoka que encontrarán los espectadores está más madura y aplomada, pero también ensombrecida por el trauma que le imprimió el malogrado vínculo con Anakin cuando este se pasó al lado oscuro. Como consecuencia de esa experiencia, se ha vuelto desconfiada y teme forjar relaciones afectivas.

Esto se ve especialmente con su antigua aprendiz Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) con la que deberá limar asperezas.

Sobre el público al que apunta esta producción, Filoni admitió que "es una continuación" de otros títulos en los que apareció Ahsoka, pero consideró que "no hace falta haber visto 'Star Wars: La guerra de los clones' para disfrutar de esta historia".

"Con suerte, si hice bien mi trabajo, esta historia es clara, y los espectadores podrán entender bien los personajes y sus relaciones. Habrá cosas sobre la relación entre Sabine y Ahsoka que sorprenderán a los espectadores, cosas que no saben y que no aparecen en ninguna historia anterior a esta", amplió.

Con respecto al momento en que se encuentra el personaje, Filoni aseguró que siempre intentó desarrollarla de una manera "atemporal": "Ahora es adulta, pero su pasado nos hace entender un poco su comportamiento y por qué es como es. Tuvo una larga evolución desde que era la joven Padawan de Anakin, y se convirtió en un personaje muy especial por derecho propio".

"Queríamos que los chicos siguieran su personaje y vieran las decisiones que toma. No es perfecta, tiene defectos. Tenía mucho que aprender. Cuantas más historias contamos, más espacio de su vida vamos abarcando, de manera que siempre trato de buscar que su historia sea plena y emocionante", dijo el realizador sobre el desarrollo del personaje a lo largo de los años.

"Es raro -se explayó Filoni- porque la historia de Ahsoka, el camino que transitó y su crecimiento, refleja mi propio camino como realizador cinematográfico. Cuando yo estaba menos seguro y tenía menos confianza en mí mismo, las historias en las que ella participaba reflejaban eso y fueron llevadas a cabo de esa manera. Tuve mucho que aprender, y a medida que fui creciendo, las historias se volvieron más complejas, y los amigos con los que trabajo también crecieron muchísimo en sus respectivas áreas, de modo que la historia fue mejorando a medida que nos impusimos desafíos y profundizamos más en el personaje".

Con información de Télam