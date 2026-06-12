Alerta total en el Gobierno por lo que reveló Rolando Graña sobre Manuel Adorni: "Mintió"

Alerta total en el Gobierno por lo que reveló Rolando Graña sobre Manuel Adorni.

Las explicaciones brindadas por Manuel Adorni sobre su situación patrimonial siguen generando repercusiones en los medios. En esta ocasión fue Rolando Graña quien dedicó un duro análisis al tema durante su programa en Radio Splendid, donde cuestionó varios aspectos de la versión presentada por el vocero presidencial.

Durante su editorial, el conductor sostuvo que el funcionario logró defenderse de algunas acusaciones, aunque consideró que terminó admitiendo otras situaciones problemáticas. "Lo que demostró Adorni es que, en su relato, no es un ladrón y no es un corrupto", señaló.

Sin embargo, inmediatamente después marcó una serie de cuestionamientos sobre las explicaciones brindadas por el vocero presidencial. "Pero admite que es un evasor, porque evadió impuestos; que es un mentiroso, porque mintió sistemáticamente dos veces en declaraciones juradas siendo funcionario público", afirmó.

Graña también puso el foco en la versión vinculada a la tenencia de criptomonedas y a la evolución de esos activos a lo largo del tiempo. En ese sentido, ironizó sobre la explicación ofrecida por Adorni respecto de un dispositivo donde supuestamente estaban almacenados esos fondos y cuestionó el crecimiento patrimonial informado. "Además, es un pelotudo, porque había perdido un supuesto pendrive donde estaban estas criptomonedas que habían rendido tanto que, de esos 200 mil dólares originarios, se multiplicaron como los panes y los peces y se convirtieron en 500 mil", añadió.

Alerta total en el Gobierno por lo que reveló Rolando Graña sobre Manuel Adorni.

Los gastos que generan interrogantes

Sobre el final de su análisis, Graña vinculó ese patrimonio con el nivel de gastos que Adorni habría exhibido al asumir funciones en el Gobierno. "Entonces, esos 500 mil dólares es lo que le permite haber tenido, justo cuando llegó a la función pública, esos gastos de millonario que nadie explica y que todos ya conocemos", concluyó.