Cierre del Encuentro Anual de Becarios de Fundación YPF en la Usina del Arte.

Fundación YPF reunió a sus 300 becarios en un nuevo Encuentro Anual

Fundación YPF celebró en Buenos Aires el 12° Encuentro Anual de su programa de becas universitarias, con la participación de 300 estudiantes de todo el país que cursan carreras vinculadas a la energía. Durante tres días, los becarios recorrieron instalaciones estratégicas, participaron en talleres técnicos y compartieron experiencias junto a profesionales de la industria.

Recorridas por instalaciones clave del sector energético

Los estudiantes conocieron los Centros de Inteligencia en Tiempo Real de YPF.

Como parte del programa de actividades, los estudiantes visitaron los Centros de Inteligencia en Tiempo Real (RTIC) de YPF ubicados en la torre de Puerto Madero, el buque regasificador en Escobar y la Central Térmica Dock Sud de YPF Luz. También conocieron el Complejo Industrial Ingeniero Mosconi, Y-TEC, la planta de Toyota, el Puerto Dock Sud, y la sede de la CNEA en Ezeiza.

Estas recorridas permitieron que los becarios se vinculen de forma directa con las operaciones de producción, generación y transporte de energía, en contacto con los profesionales que forman parte de la cadena energética del país.

“Este es el mejor programa porque lo que hace es dar igualdad de oportunidades a través de la meritocracia. Me siento extremadamente orgulloso”, expresó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, durante el acto de cierre en la Usina del Arte.

Charlas, mentorías y formación con especialistas

En el evento de clausura también se realizó una charla abierta con Marín, quien compartió con los becarios su trayectoria profesional y habló sobre los desafíos del desarrollo de Vaca Muerta, el Plan 4x4 de YPF y el futuro de la energía en Argentina. La conversación giró en torno a la innovación, la eficiencia operativa y las oportunidades que se abren para las nuevas generaciones.

Durante las jornadas, los estudiantes participaron de talleres de formación junto a especialistas de YPF, enfocados en desafíos actuales del sector energético, transiciones tecnológicas y sostenibilidad.

Uno de los momentos más destacados fue la final del Ideatón, una competencia en la que los becarios, organizados en equipos junto a sus mentores, propusieron soluciones innovadoras para problemas reales de la industria.

Una comunidad que se fortalece cada año

“Este encuentro nos permite acercar a nuestros becarios a las operaciones clave de la producción energética. Apostamos a formar a quienes serán los futuros profesionales del sector”, destacó Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de Fundación YPF.

El programa de becas de Fundación YPF acompaña a estudiantes de carreras como Ingeniería, Física, Química, Ciencias de la Tierra y del Ambiente, en universidades públicas de todo el país. Cada becario cuenta con el acompañamiento de un mentor, profesional de YPF de la misma disciplina.

El 96% de los estudiantes es primera generación universitaria en sus familias, y el programa prioriza el acceso a la educación en contextos socioeconómicos vulnerables.