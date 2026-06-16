El Gobierno habilitó el ingreso al RIGI del mayor proyecto de cobre del país

El Gobierno sumó una nueva aprobación dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y habilitó el ingreso del proyecto minero Vicuña, considerado el mayor desarrollo de cobre previsto en Argentina. La iniciativa está impulsada por las compañías BHP y Lundin Mining y contempla el desarrollo conjunto de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.

La decisión fue comunicada luego del aval del comité evaluador que interviene en el régimen y todavía requiere su formalización administrativa, según consignó la agencia Bloomberg. Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el desembolso inicial comprometido asciende a 9.700 millones de dólares, aunque las proyecciones empresarias elevan la inversión total prevista hasta unos 18.000 millones de dólares a lo largo del desarrollo del proyecto.

La aprobación vuelve a colocar al RIGI como uno de los instrumentos centrales de la estrategia económica del Gobierno. El esquema, incorporado a la Ley Bases, ofrece durante tres décadas beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran escala con el argumento de mejorar condiciones de previsibilidad y atraer capitales de largo plazo.

Desde la Casa Rosada presentan este tipo de iniciativas como una vía para acelerar el ingreso de divisas y consolidar sectores exportadores vinculados a recursos naturales. En el caso del cobre, además, el Ejecutivo busca posicionar al país dentro de una industria que proyecta un crecimiento sostenido de demanda asociado a la transición energética y a la expansión de tecnologías de electrificación.

El proyecto Vicuña se suma a otros desarrollos mineros que ya obtuvieron aprobación dentro del régimen. Entre ellos aparecen Los Azules, también en San Juan, y San Jorge, en Mendoza, mientras otras iniciativas del sector todavía esperan resolución oficial.

La nueva autorización llega en un contexto en el que el oficialismo busca mostrar volumen de inversiones comprometidas como respaldo de su programa económico y del paquete de incentivos aprobado el año pasado. En paralelo, el Gobierno impulsa una ampliación del esquema mediante el denominado “Súper RIGI”, con el objetivo de extender beneficios y ampliar el universo de actividades alcanzadas.