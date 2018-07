A partir de una denuncia anónima por la presencia de casi 5.500 personas afiliadas fallecidas que figuran en el padrón y por irregularidades, la Justicia suspendió la Asamblea Extraordinaria que iba a realizar el Sindicato de Empleados de Comercio en Parque Norte, de cara a las elecciones de autoridades previstas para septiembre. No obstante, el titular del gremio Armando Cavalieri poco le importó y ratificó que el encuentro se llevará a cabo a la tarde de este miércoles.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 76 advirtió que no existían las garantías para la seguridad del evento en el que se debía definir la Junta Electoral para las elecciones del sindicato.

En el fallo, el juez nacional Fernando Alfredo Vilarullo ordenó la suspensión del encuentro de afiliados e instó a la Comisión Directiva del sindicato a convocar dentro del plazo de 15 días a una reunión con la totalidad de sus integrantes a fin de acordar un nuevo llamado a asamblea.

Además del tema seguridad, el magistrado halló irregularidades como que el Consejo Directivo no habría notificado como corresponde a cinco de sus integrantes que son todos miembros de la oposición a la conducción de Cavalieri.

En paralelo, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó el martes una denuncia penal por falsificación de documento debido a la presencia de casi 5.500 personas fallecidas en el padrón que el gremio había presentado ante el Ministerio de Trabajo. En ese marco, se puso el foco sobre la presencia de 5.488 personas muertas en los listados, por lo que pidió que se allane la sede del sindicato para secuestrar una copia del padrón y realizar nuevamente la pericia.

Embed ALLIUSETTI MEDIDA CAUTELAR by gino on Scribd

El histórico líder del sindicato de Comercio buscará renovar por novena vez su mandato frente al gremio que ha sabido mantener un buen diálogo con el Gobierno de Cambiemos. Para ello, el dirigente deberá afrontar el obstáculo que presenta el desafiante Ramón Muerza, delegado de los supermercados Coto y secretario de Organización, quien avaló la cautelar.

A pesar del fallo judicial y de las irregularidades con lo que respecta a la seguridad del evento, el sector de Cavalieri ratificó que realizarán la Asamblea igual. En diálogo con El Destape, el secretario gremial Óscar Tedesco se respaldó en que “existen irregularidades en la resolución que sacó el juez” por lo cual afirmó que “la Asamblea se va a hacer como estaba prevista”.

“El tema es simple. Los trabajadores de Comercio queremos votar. La parte opositora dice que el predio no es seguro porque ellos van a llevar mucha gente y no hay lugar. Impugnan la elección porque dicen que no fueron citados a la reunión de Comisión Directiva cuando es una mentira porque ellos decidieron no participar”, replicó el segundo de Cavalieri y desafió a la oposición que “si tienen gente para ganar, que vengan y participen”.

Frente a la denuncia de los afiliados que figuran y están fallecidos, Tedesco apuntó que “eso es responsabilidad de Ramón Muerza que es secretario de Organización y tiene a su cargo las afiliaciones” y advirtió que para realizar esa denuncia la oposición “robó un pendrive por lo cual el sindicato hizo una denuncia penal por robo de material”.

Desde la oposición, el delegado de Carrefour y subsecretario de Asuntos Internacionales, Mario Amado, confirmó a este medio que no concurrirán a la Asamblea porque “es convalidar un fraude” y arremetió que “Cavalieri está desconociendo el mandato de la Justicia, a las autoridades de Seguridad y está movilizando a los trabajadores contra su voluntad”.

Asimismo, sostuvo que no estaban al tanto de la cantidad de afiliados fallecidos que aparecen en el padrón al remarcar que “eso lo controla el sindicato y es muy difícil acceder a esa información” y manifestó: “Hasta nos cuesta hacer un carnet de afiliados porque controlan todo”.

“Nunca fuimos invitados a la Comisión Directiva, el parque no cuenta con la capacidad necesaria para mantener a la cantidad de gente que va a ir porque el salón no puede recibir más de 2 mil personas y nosotros íbamos a movilizar alrededor de 12 mil. Queremos evitar una tragedia”, aseveró el delegado.