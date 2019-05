Una encuesta de la consultora Gustavo Córdoba y Asociados analizó cada escenario electoral con diferentes candidatos y la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner gana por amplia mayoría al presidente Mauricio Macri y a los candidatos de Alternativa Federal.

El 39.5% de los consultados, eligió como espacio a votar en las próximas elecciones a PJ-UC, mientras que el 28% se inclinó por Cambiemos. Alternativa Federal, en cambio, fue elegido por el 9% y le sigue la Izquierda con 4.9% y Partido Libertario por 2%. En tanto, el 11% no sabe a quién elegir.

encuesta2.jpg

En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el binomio Fernández – Fernández se impone con el 38% mientras que Macri se posiciona con 25 puntos. Les sigue Sergio Massa con el 8.9% y Roberto Lavagna (8.1) por Alternativa Federal y luego Martín Lousteau con el 2 por ciento. En último lugar, el precandidato de Izquierda, Nicolás Del Caño alcanza los 2 puntos y le sigue la referente del GEN, Margarita Stolbizer, con el 0.8%. Por último, Daniel Scioli con el 0.2% mientras que el 6% no sabe a quien elegir.

encuesta paso.jpg

En un segundo escenario con María Eugenia Vidal como precandidata a presidenta por Cambiemos, la fórmula Fernández – Fernández se impone con 39 puntos mientras que el oficialismo solo alcanza 27, es decir, dos puntos más que Macri.

En tanto, en la interna de Alternativa Federal, el ganador sería Massa con el 8% de votos, mientras que, Juan Manuel Urtubey se posiciona con el 6% y Roberto Lavagna con el 5.7%.

Respecto a la intención de voto a presidente en primera vuelta, el binomio de Unidad Ciudadana – PJ se impone con el 41%, mientras que lejos se ubica Macri con 26 puntos. Luego, Urtubey se posiciona con 10 puntos y le sigue Espert por el Partido Libertario con 4 puntos. La Izquierda, en tanto, se posición con 3% mientras que el 13% no sabe a quién elegir.

encuesta primera vuelta.jpg

En un segundo escenario en octubre, sigue posicionándose como primer ganador el binomio Fernández – Fernández con 42 puntos, mientras que Macri llega a 28. En ese panorama, Massa alcanza el 12% de votos, Espert el 4 y Del Caño el 3 por ciento. No obstante, el 9.5% no sabe a quien votar.

En un tercer escenario, la fórmula del PJ-UC llega al 44% enfrentando a Macri que alcanza el 27 y por Alternativa Federal, Roberto Lavagna, solo llega al 11 por ciento. Luego, Espert alcanza 3.9 puntos y Del Caño 2.8. En tanto, el 10.5% no sabe a quién elegir.

Hasta el momento, la consultora apuntó que la fórmula de Unidad Ciudadana –PJ se impone en cualquier escenario y ante cualquier candidato.

Para finalizar, en un posible balotaje, el relevamiento ratificó las posibilidades de ganar que tiene el binomio Fernández – Fernández. En un primer escenario, la candidatura del ex jefe de gabinete y de la ex presidenta se impone por 44 puntos mientras que Macri solo alcanza el 36%. En tanto, el 18% no sabe a quién elegir.

encuesta 3.jpg

En un segundo escenario, si Lavagna llega a una segunda vuelta, le gana al presidente por 4 puntos, pero el 33% no sabría a quién elegir. En el tercer escenario, si Urtubey se disputa en balotaje, solo le gana a Macri por 5 centésimas (31.9 contra 31.5), mientras que el 35% de los consultados no sabría a quién elegir.

encuesta vidal.jpg

En un cuarto escenario, Massa le saca una ventaja de dos puntos a Macri, quien llega al 30%. Mientras que, el 37% no sabe a quién votar.

En otro panorama, el binomio Fernández – Fernández se impone por el 43% ante Roberto Lavagna que alcanza el 26.3% mientras que el 30% no sabe a quién elegir.

Y en un último escenario, la fórmula de UC-PJ le saca más de 8 puntos si se llegara a presentar la gobernadora María Eugenia Vidal (45 – 37), mientras que el 16% no sabría a quién votar.