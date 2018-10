El saludo peronista de un referente de Podemos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado de Podemos Íñigo Errejón felicitó la Argentina en un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista. “Feliz 17 de octubre”, escribió en su cuenta de Twitter, acompañado por un emoji de dedos en ‘v’ y un guiño.

Ya en varias ocasiones Errejón dejó bien en claro su posición favorable a la doctrina peronista. Pero, además, se posicionó como un férreo opositor al gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri.

En febrero de 2017, cuando Macri visitó España por invitación del rey Felipe VI, el diputado hizo uso de la palabra en el parlamento para cuestionar las medidas económicas que el mandatario lleva a cabo en Argentina.

"No le vamos a pedir que no se lleven bien con el señor Macri, pero al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y los recortes, les decimos una sola cosa: aguante, no aflojen, que vamos a volver”, sostuvo en su intervención en ese momento.

