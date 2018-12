El kirchnerismo divide las aguas en Alternativa Argentina

Dirigentes de todo el país se reunieron en el centro porteño y la inclusión o no del kirchnerismo fue parte del debate de cara a las elecciones del 2019.

Gobernadores y dirigentes de todo el país, entre los que se destacan Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, se dieron cita en el centro porteño para dar una muestra de la estructura con la que cuenta "Alternativa Argentina", la construcción peronista sin la inclusión del kirchnerismo, en todo el país.

Sin embargo, no todos los integrantes del espacio se mostraron convencidos de excluir a la expresidenta Cristina Kirchner del espacio. Entre ellos, Gerardo Zamora, mandatario de Santiago del Estero y la nueva incorporación del espacio, salió de la reunión a los pocos minutos de haber iniciado.

"La palabra `límite` no me gusta", aseguró el Gobernador y agregó que "no hay que descalificar a nadie" porque "debe haber siempre el esfuerzo por la unidad". Por eso, remarcó que "ese es uno de los matices que tenemos quienes queremos que este espacio crezca bajo esta idea".

En la vereda de enfrente, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se mostró inflexible a la idea de incluir al kircherismo. "Entiendo que la mayoria del pueblo argentino está decepcionado con el resultado del actual gobierno y a la vez no quiere la experiencia del gobierno anterior", dijo.

Urtubey aseguró que Alternativa Argentina "será mucho más grande" y aseguró que "serán muchos los argentinos que quieran sumarse a esta instancia superadora de la grieta".

Finalmente, Sergio Massa sumó su desacuerdo a una posible unidad con Cristina Kirchner y advirtió que es la candidata que quiere el Gobierno para ganar en segunda vuelta. "Les decimos a los votantes de Unidad Ciudadana que tienen que pensar que hay que cambiar el gobierno en Argentina y no votar un candidato de culto", indicó el referente del Frente Renovador.

En ese sentido, Massa pronosticó que "puede pasar que por votar un candidato de culto podemos perder la segunda vuelta y seguir el gobierno de Macri".

