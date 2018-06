En plena intervención en el Senado del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el presidente del bloque del PJ, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó que la Justicia se utilice como un instrumento de persecución y bregó: “La Argentina necesita cambios populares más profundos”.

“Por supuesto compartimos que la justicia no puede ser un instrumento de persecución y eso requiere de un trabajo serio en esa materia. Hay que cuidar a los magistrados, mantener los criterios de independencia y no inventar causas”, advirtió el legislador nacional ante la mirada de Peña y advirtió: “A mí no me gusta hacer política patrullera como dice un periodista connotado, o de denuncia porque la historia demuestra que es cíclica y todo vuelve”.

Acto seguido Pichetto sostuvo que “es una experiencia lamentable” que se utilice la Justicia como un instrumento persecutorio como ocurre con dirigentes de la anterior gestión del kirchnerismo y de la propia ex presidenta Cristina Kirchner.

“Es algo que devora presidentes, los pone en el desprestigio. Se llega a ser Presidente con todos los honores, con el reconocimiento social, con el apoyo de los votos y se termina denigrado en el barro de Tribunales”, sentenció.