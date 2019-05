Schmid: "Me fui de la CGT porque parecía que hablar con las Naciones Unidas para hacer un paro"

El Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid cargó con todo contra la conducción de la CGT y contó los motivos que lo llevaron a abandonar la central obrera.

“Me fui de la CGT porque parecía que para hacer un paro había que hablar con las Naciones Unidas”, disparó el dirigente sindical en diálogo con “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio y advirtió que “es un milagro que la situación de las protestas no termine con revueltas desbordadas por el malestar y la injusticia que se viven”.

Asimismo, aseguró que la Federación de los Portuarios también “paró en su totalidad” y explicitó: “Yo no acepto ser un satélite de sindicatos más grandes por más que tenga un sindicato chico. A mí no me van a llevar a patadas en el culo a dónde no quiera ir”.

De todos contó que tiene “una relación personal con Hugo Moyano” y que no piensa “ponerla en juego porque pueda haber una diferencia de criterios”.

Por otra parte, y en relación a la medida de fuerza encabezada por la CATT para los gremios de Transporte, Schmid explicó que “la medida de hoy está efectivamente ligada con el Impuesto a las Ganancias. Se paga doble pero al modificar la categoría hace que los trabajadores trabajen más para ganar menos”. Asimismo señaló que “la fragmentación del movimiento obrero imposibilita un proceso unitario. El adversario lo tenemos enfrente, no dentro”.