YPF Luz avanza con la construcción de El Quemado, el parque solar más grande del país con más de 500.000 paneles

YPF Luz, la compañía del grupo YPF dedicada a la generación de energía eléctrica renovable, avanza con la construcción del parque solar El Quemado en Mendoza, que será el parque renovable fotovoltaico de mayor capacidad instalada del país con más de 500 hectáreas de extensión una vez finalizado.

El Quemado contará con más de 500.000 paneles solares bifaciales en una superficie de más de 600 hectáreas, equivalentes a unas 500 canchas de fútbol.

El parque será capaz de abastecer a más de 233.000 hogares, equivalentes, por ejemplo, a toda la ciudad de Mendoza más los departamentos mendocinos de Las Heras y Lavalle combinados.

Se trata de un desarrollo clave en términos de energía renovable y de impacto positivo en la huella ambiental, ya que permitirá evitar la emisión de más de 385.000 toneladas de CO₂ al año. Se convirtió en el primer proyecto renovable en ingresar al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

En total, el parque contará con una capacidad instalada de 305 MW, dividida en dos etapas (la primera de 200 MW y la segunda de 105 MW). El plazo de construcción estimado para su finalización es de 18 meses, en los que creará de 400 puestos de trabajo directos solo en su etapa de obra.

Cada uno de sus paneles está diseñado para seguir el recorrido del sol gracias a una innovadora tecnología inteligente de seguimiento solar (“Golden Tracker”) instalada en la primera fila, que actúa como referencia para el resto del parque. De este modo, mejora el rendimiento energético al imitar el movimiento solar durante todo el día.

Su energía se inyectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante una nueva estación transformadora de 220/33kV, lo que permitirá abastecer de energía renovable a pymes y grandes empresas de todo el país a través de contratos a largo plazo, estables en dólares, que generan beneficios tanto económicos como ambientales para los clientes.

Los otros desarrollos de YPF Luz, a 12 años de su inauguración

YPF Luz, que cumplió 12 años el mes pasado, ya cuenta con otros desarrollos además de El Quemado en Mendoza.

En abril, la empresa inauguró el Parque Eólico General Levalle (155 MW) en Córdoba, y continúa la construcción de otros proyectos renovables como el Parque Eólico CASA (63 MW) en Olavarría.