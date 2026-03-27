Las acciones del fondo británico Burford, uno de los demandantes por la expropiación de YPF, tuvo una abrupta caída de casi 45% de sus acciones en la Bolsa de Wall Street al conocerse que la Justicia de Estados Unidos falló a favor de Argentina. A contramano, las acciones de la petrolera 51% estatal crecen 5,5%.

La Corte de Apelaciones estadounidense ordenó al a jueza Loretta Preska revisar el fallo que obligaba al país a pagar US$ 16.100 millones por la estatización de YPF en el 2012. Al trascender el fallo, las acciones que tenía del fondo británico cayeron US$ 4,30 en la Bolsa, más de un 45%.

El desplome de estas acciones se debe a que gran parte de la cartera de inversiones estaba compuesta por los derechos del juicio, a la espera de un resultado positivo para la firma y negativo para Argentina. Burford había adquirido hace poco más de 10 años los derechos para iniciar acciones legales contra Argentina al grupo Petersen, que fue accionista de la petrolera antes de ser expropiada por el Gobierno.

"Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio Marín en YPF y a todo el equipo de abogados de la procuración. Hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de $18 mil millones de dólares", dijo esta mañana el presidente Javier Milei.

Por su parte, las acciones de YPF avanzan un 5,5% también en Wall Street.

Cómo fue el juicio

El foco del juicio era que Argentina, tras adquirir el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol, no había lanzado una oferta pública por la adquisición del porcentaje restante. Para la jueza Preska, esto consistió en una violación del estatuto de YPF en el proceso de privatización, que estuvo a cargo del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Sin embargo, este argumento fue rechazado por la Cámara de segunda instancia.

"Aun suponiendo que los Estatutos crearan un contrato bilateral, las reclamaciones de los Demandantes por incumplimiento contractual y daños y perjuicios están excluidas por la ley pública de la República que rige la expropiación", señaló la Cámara de Apelacione, según el fallo que publicó el financista Sebastián Maril en sus redes sociales.

De este modo, la justicia estadounidense validó la redacción de la ley 26.741 de nacionalización de YPF, impulsada por Kicillof en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Al mismo tiempo, dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, ya que la empresa no fue parte del juicio.