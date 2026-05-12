Cayó una banda que traficaba Nalfubina y usaba bicicleterías como pantalla para hacer envíos

Tras la realización de un operativo realizado entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas desarticuló una red dedicada a la comercialización ilegal de Nalbufina, una sustancia de uso hospitalario con alto potencial adictivo.

La principal hipótesis es que las ampollas eran obtenidas de manera ilegal a través de farmacias, hospitales o centros de salud para luego ser revendidas en el mercado clandestino. En la investigación intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 de Azul, a cargo del fiscal Cristian Roberto Matías Citterio, junto al Juzgado de Garantías N° 2, conducido por Federico Barberena, además de autoridades judiciales de Rosario.

La denuncia había comenzado luego de vecinos de la localidad bonaerense de General Alvear alertaran sobre el crecimiento del consumo y la venta clandestina de un fármaco conocido comercialmente como "Nubaína", cuyo principal activo es la Nalfubina.

La investigación

Según los investigadores, el consumo ilegal de la sustancia se expandió entre personas vinculadas a trabajos de alta exigencia física y también en ambientes deportivos. En este contexto, se detuvo a M.A.D. como uno de los principales vendedores en General Alvear, donde operaba una bicicletería, donde atendían a ciclistas, obreros y jóvenes.

La sustancia se vendía en ampollas y podía pagarse tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales. A partir del análisis de transferencias bancarias y movimiento digitales, los investigadores lograron reconstruir parte del circuito de comercialización. También se realizaron vigilancias estáticas y dinámicas, filmaciones y registros fotográficos.

Los investigadores determinaron la existencia de una cadena de provisión que conectaba a M.A.D. con C.W.B., con domicilio en Granadero Baigorria, Santa Fe, y con un proveedor principal radicado en Rosario, identificado como un ex empleado farmacéutico.

El caso tomó más impulso cuando se detectó una encomienda con una importante cantidad de Nalbufina enviada desde Rosario que llegaría a General Alvear. Finalmente, el sábado 9 de mayo se realizaron en simultáneo cinco allanamientos: dos en General Alvear, dos en Granadero Baigorria y uno en Rosario.

Los efectivos secuestraron 40 ampollas de Nalbufina, $ 1.721.000 en efectivo, un revólver calibre 38 sin numeración, siete teléfonos celulares, documentación, agujas, jeringas y otros elementos de interés para la causa.

Además, fueron arrestados Y.B.B., de 24 años, señalada como la recaudadora, y el Juzgado de Garantías N° 3 de Rosario ordenó la aprehensión de C.W.B. por tenencia de arma de fuego de guerra.

Qué es la Nalfubina

La Nalfubina es un opioide inyectable usado en hospitales y centros de salud para tratar dolores intensos, cuyos efectos son comparables a la morfina y su comercialización se encuentra bajo estricto control médico.

Su consumo indebido puede provocar depresión respiratoria, pérdida de conocimiento, dependencia y sobredosis. Incluso, de acuerdo con el expediente, ya se habían registrado internaciones vinculadas al uso de Nalbufina en General Alvear.