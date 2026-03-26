Jueves negro: se desplomaron los mercados y Trump pidió 10 días más para salir de la guerra

La bolsa de Wall Street registró este jueves la peor caída diaria desde el inicio de las acciones bélicas de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente y obligó al presidente Donald Trump a pedir diez días más para salir de la guerra, mientras las cadenas productivas empiezan a sentir los faltantes generados por el cierre del estrecho de Ormuz y amenazan la producción global de celulares.

Las acciones cayeron bruscamente y los precios del petróleo subieron a medida que se instaló la duda sobre la capacidad de Trump de poner fin a la guerra, mientras las noticias que llegaron de Irán no reflejan el optimismo del presidente estadounidense.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La incertidumbre sobre la capacidad de Trump para poner fin al conflicto provocó una caída abrupta de las acciones y un aumento en los precios del petróleo, a medida que la información procedente de Irán contradecía el optimismo expresado por el presidente estadounidense. La renuncia del jefe de Gabinete interino del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agregó más confusión a los mercados. Ziv Agmon dejó el cargo tras la difusión de grabaciones con comentarios racistas y despectivos sobre diputados, votantes del Likud y hasta el propio primer ministro al que describió como “viejo” y “acabado”.

El índice S&P 500 sufrió una caída del 1,7%, marcando su peor día desde enero y se encamina a cerrar la quinta semana consecutiva de pérdidas, la racha negativa más larga en casi cuatro años según reportó la agencia AP, que se inició antes del conflicto con Irán. El índice industrial Dow Jones perdió 469 puntos, lo que representa una caída del 1% y el índice compuesto Nasdaq sufrió un desplome del 2,4%, situándose ahora más de un 10% por debajo del máximo histórico alcanzado a comienzos de este año. Se evaporó más de 1 billón de dólares del valor de mercado en Estados Unidos y las bolsas también se desplomaron en gran parte de Asia y Europa.

En Argentina, el índice Merval de las principales acciones que cotizan en la Bolsa porteña cayó 0,9% medido en dólares o 1,3% medido en pesos, mientras se registró una nueva apreciación de la moneda impulsada por las políticas del Banco Central que intenta utilizar el ancla cambiaria para frenar el proceso de aceleración de la inflación.

La jornada financiera en Argentina

El dólar en la plaza local volvió a apreciarse y el mayorista cerró a 1.370 pesos por la baja demanda de importadores (se espera una nueva contracción de las compras externas tanto de insumos como de bienes finales) y de ahorristas, tentados por las políticas de carry trade que lleva adelante el equipo económico.

El BCRA sólo compró 57 millones en lugar de aprovechar la falta de demanda para acelerar el proceso de recomposición de reservas y la apreciación del peso ayudó a sostener el valor de los bonos de la deuda y el Riesgo País cerró por debajo de los 600 puntos.

Estos son los últimos vaivenes para los mercados financieros en una semana que comenzó con grandes esperanzas después de que el presidente Donald Trump dijera que se habían llevado a cabo conversaciones productivas para poner fin a la guerra. Pero Irán negó que se estuvieran llevando a cabo conversaciones directas y luego rechazó una propuesta estadounidense de alto el fuego transmitida a través de Pakistán.

Trump no convence

La semana arrancó con las expectativas positivas que generaron las declaraciones del presidente Donald Trump sobre supuestas conversaciones productivas para poner fin a la guerra, pero que fueron sistemáticamente negadas por Irán.

El intento de Trump presentar como “un regalo” a su gestión la decisión de Irán de permitir la navegación por el estrecho de Ormuz de barcos con bandera de Irak, India, China, Pakistán y Japón, transmitió la idea de que no había conversaciones o no tenían el grado de avance que permitan avizorar una salida al conflicto.

Irán insistentemente afirmó que el estrecho estaba cerrado solo para los países que participaban de la agresión mientras permite la salida de barcos de países con los que mantiene relación, bajo sus condiciones, como la comercialización del petróleo en yuanes y el pago de un peaje.

Después del cierre de los mercados, Trump dijo que a petición del gobierno de Irán aplazó nuevamente el ataque a las centrales eléctricas, esta vez por 10 días para dar tiempo a las negociaciones. “A petición del gobierno iraní, consideren este anuncio como una moratoria de 10 días sobre la destrucción de las centrales eléctricas, a partir del lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00, hora del este», escribió en su cuenta de redes sociales con la intención de influir sobre la apertura de los mercados de este viernes.

Añadió que las negociaciones con Irán continuaban y «progresaban muy bien, a pesar de las falsas declaraciones en sentido contrario de los medios de comunicación y otros».

La guerra en Oriente Medio está provocando escasez de helio, un insumo básico de la producción de semiconductores y empieza a poner en riesgo la producción global de bienes, desde autos hasta teléfonos inteligentes.