Moneda común entre Argentina y Brasil: Elon Musk respaldó la idea

El CEO de Twitter fue consultado acerca de la inicitaiva. Ambos países intensifican negociaciones para firmar un acuerdo.

El magnate sudafricano Elon Musk respaldó a través de sus redes sociales la posibilidad de que Brasil y Argentina firmen un acuerdo para generar una moneda común. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, al comentar una publicación del portal Financial Times, que dialogó con el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Probablemente sea una buena idea", señaló el CEO de Twitter, al ser consultado en redes sociales. “Brasil y Argentina inician preparativos para una moneda común. También se invitará a otras naciones latinoamericanas a unirse al plan, que podría crear la segunda unión monetaria más grande del mundo (después de la UE)”, se explicó en un hilo creado por el portal Whole Mars Catalog.

Moneda común: Lula Da Silva ratificó el proyecto

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó las posibilidades de que Argentina y el país vecino firmen un acuerdo para generar una moneda común. El nuevo mandatario subrayó la necesidad de salir de la dependencia del dólar para fortalecer el vínculo comercial bilateral, en la antesala de la cumbre de la Celac que se desarrollará este martes y luego del encuentro bilateral que mantuvo junto al presidente argentino Alberto Fernández.

Al ser consultado en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, Lula respondió: "Brasil y Argentina ya tuvieron una experiencia (en 2008), los argentinos podían pagar en su moneda y nosotros en la nuestra. Fue muy tímida, no era impositivo, sino opcional". Y agregó: "No tuvo la influencia que esperábamos. Lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de economía puedan hacernos una propuesta de comercio exterior y transacciones entre nuestros países que se haga con una moneda común que se construya después de mucho debate".

"Si dependiera de mi, yo tendría comercio exterior siempre sin la moneda de otros países para no depender del dólar. ¿Por qué no crear una moneda común del Mercosur como se intentó con los países del BRICS? Creo que va a suceder", remarcó el brasileño. Al mismo tiempo, afirmó que "se pueden establecer acuerdos, establecer un tipo de moneda para el comercio y que los bancos centrales permitan el intercambio comercial"., al tiempo que destacó que "todo lo que es nuevo debe ser probado" porque "no podemos en medio del siglo XXI, seguir haciendo lo mismo que hacíamos en el siglo XX". Y sumó: "Dios quiera que nuestros ministros de economía y los presidentes de los bancos centrales tengan la competencia y la sensatez necesarias para que podamos dar un salto cualitativo en nuestras relaciones comerciales".