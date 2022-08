Nación paga a firmas de transporte del AMBA y pide a Gobierno porteño que se haga cargo de CABA

El Ministerio de Transporte realizó pagos a cuenta de la deuda que mantiene con las empresas del transporte urbano de pasajeros que circulan por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con el objetivo de lograr el levantamiento de la medida de fuerza que llevaron a cabo los últimos días a través de una reducción en los servicios de colectivos, a la vez que reclamó al Gobierno porteño que se haga cargo de las compañías que circulan exclusivamente por su jurisdicción.

El subsecretario de Política Económica y Financiera del Ministerio de Transporte, Carlos Vittor, dijo que se realizó el pago de $3.900 millones "a cuenta de la deuda con las empresas del transporte urbano de pasajeros del AMBA" y confió en que el servicio se normalice.

"Estamos teniendo una pequeña deuda en relación a los pagos que hacemos de forma habitual; de esos pagos estamos debiendo $6.000 millones, medio mes en total, $4.400 millones de las líneas de jurisdicción nacional y $1.600 millones de las líneas de la ciudad de Buenos Aires", agregó.

El funcionario agregó que "también se les adeuda un reconocimiento de mayores costos en una magnitud similar a eso; todo esto hace que les debamos en conjunto desde principio de año menos de un mes (...) producto del ordenamiento de las cuentas públicas".

El Ministerio de Transporte realizó ayer "los pagos a las líneas de jurisdicción nacional, que estarían recibiendo ese pago entre hoy o mañana a la mañana, pero líneas de CABA no van a cobrar esto" porque el Gobierno porteño "aún no se hizo cargo" de su parte, sostuvo el funcionario.

Según Vittor, "la deuda que tiene el Estado con las empresas es de $11.000 millones, no 17.000 millones, con el componente de CABA incluido, por lo que es menos de un mes lo que se adeuda".

"De esos $11.000 millones, a la Nación le corresponden 9.500 millones y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2.100 millones", especificó Vittor a Télam.

"Estamos pidiendo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que contribuya con la parte que le corresponde, pero aún no hay respuesta", dijo el funcionario nacional, quien aclaró que "no es que no lo hayan hecho, pero sí lo han hecho insuficientemente".

Desde el Gobierno porteño, por su parte, señalaron hoy que efectuaron una "colaboración" en el pago de subsidios a las empresas de colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al primer semestre y que están "en negociaciones" con el Ministerio de Transporte de la Nación "para cerrar el número" de la segunda mitad.

"Dicen que estamos en negociaciones, que ellos colaboran con el financiamiento, pero asumieron un compromiso de hacerse cargo en 2019 de los subsidios y compensaciones, pero todavía no lo han hecho", enfatizó Vittor en su reclamo al Gobierno de la Ciudad.

Según el funcionario, el Gobierno nacional quiere es que se respete "el mismo esquema que asumieron en el 2019, que se hagan cargo de lo que dijeron que se iban a hacer cargo; le planteamos a principios del mes un acuerdo; ellos nos deben $2.047 millones del primer semestre y la deuda por el segundo es de unos 9.600 millones".

Las fuentes porteñas indicaron que "desde 2019 el GCBA colabora en el pago de subsidios de colectivos que sólo circulan en CABA"; y manifestaron que "respecto a 2022, ya se efectuó una colaboración para todo el primer semestre del año, que fue coordinada en su momento con las autoridades" de Nación.

"Las 32 líneas que tienen origen y destino en la Ciudad siguen siendo administradas por el Gobierno nacional", remarcaron las autoridades porteñas, y agregaron que la Nación "es la responsable de garantizar la sostenibilidad en su política regulatoria y tarifaria de colectivos como el GCBA lo es para el subte".

"A principio de agosto -agregó Vittor- cuando se genera el conflicto con las cámaras (empresarias), contestan con una propuesta que no tiene que ver con lo que nosotros le habíamos planteado; nos ofrecen pagar por el trimestre de julio a septiembre $3.300 millones, 1.100 millones por mes".

Precisó que "la deuda que la Ciudad tiene con la Nación es de $3.500 millones, 2.047 por el primer semestre, ya vencido y 1.400 por julio, también vencido; si hubieran abonado en término estos montos, el sistema de transporte estaría normalizado".

El funcionario nacional señaló que desde el gobierno de la Ciudad "reconocieron la responsabilidad, pero la realidad es que ellos tienen que financiar el transporte, tienen responsabilidad de esto; y sobre eso no hubo respuesta aún, nos dijeron que están hablando".

Desde el Gobierno porteño expresaron que "cualquier modificación en la política de subsidios se tiene que dar a partir de un diálogo serio y constructivo que, sobre todas las cosas, tenga una mirada metropolitana".

"Más allá de esta discusión puntual, es fundamental que podamos dar el debate de fondo, que tiene que ver con cómo mejorar el servicio de transporte para la gente", consideraron.

Por otra parte, Vittor insistió en la necesidad de que las empresas piensen en los usuarios y que "no haya recorte por las dudas", y recordó que cuando la actividad del transporte estuvo deprimida por la pandemia el Estado nacional mantuvo las compensaciones y subsidios para evitar perjuicios en las empresas.

Las cámaras empresarias del servicio de autotransporte de pasajeros ratificaron ayer que continuarán prestando servicios reducidos durante el día y que no circularán en el horario nocturno en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), pese al compromiso asumido por el Ministerio de Transporte de continuar realizando los pagos.

La respuesta fue dada a conocer tras la reunión celebrada en la sede de la cartera, en la que se intentó encontrar una salida al lockout patronal que desde el viernes pasado mantiene paralizado durante las noches el funcionamiento de 100 líneas de colectivos de un total de alrededor de 400 que circulan por el AMBA y con frecuencias reducidas durante el día.

Con información de Télam