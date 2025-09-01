Aumenta el transporte público, colectivos y subtes en septiembre 2025: el nuevo precio de cada tarifa

Cuánto cuesta el subte en septiembre

Desde el lunes 1 de septiembre de 2025, los usuarios de transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense deben afrontar un nuevo ajuste tarifario. La suba responde al mecanismo de actualización automática que combina la inflación mensual con un adicional del 2%. La medida, publicada en el Boletín Oficial porteño, impacta tanto en los subtes y el Premetro como en las líneas de colectivos locales y suburbanos, modificando la economía diaria de miles de pasajeros.

Subte y Premetro: cuánto cuesta viajar en septiembre

La tarifa del subte, operado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), se incrementa un 3,87% respecto del mes anterior. Los valores varían según la cantidad de viajes mensuales y según si la tarjeta SUBE está registrada o no:

Hasta 20 viajes mensuales : $1.071 con SUBE registrada / $1.702,89 con SUBE no registrada.

De 21 a 30 viajes : $856,80 con SUBE registrada / $1.362,31 no registrada.

De 31 a 40 viajes : $749,70 con SUBE registrada / $1.192,02 no registrada.

Más de 41 viajes: $642,60 con SUBE registrada / $1.021,73 no registrada.

En tanto, el Premetro también aumenta y pasa a costar:

$374,85 con SUBE registrada.

$596,01 con SUBE no registrada.

Este esquema busca incentivar el uso de la SUBE registrada y, en lo que va del 2025, acumula un aumento del 41,43% en el transporte porteño.

Cuándo cuesta el transporte público

Colectivos en Provincia: cuánto cuestan las nuevas tarifas suburbanas

Los colectivos que circulan en el conurbano bonaerense bajo jurisdicción provincial también registran un incremento cercano al 3,9%. El nuevo cuadro tarifario establece los siguientes precios para septiembre:

Hasta 3 kilómetros: $529,25 (SUBE registrada) / $841,51 (SUBE no registrada).

De 3 a 6 kilómetros: $589,59 registrada / $936,47 no registrada.

De 6 a 12 kilómetros: $635 registrada / $1.009,80 no registrada.

De 12 a 27 kilómetros: $680,47 registrada / $1.153,72 no registrada.

La diferencia entre usar una SUBE registrada o no registrada se mantiene significativa, lo que refuerza la política de incentivar la regularización de los usuarios.

Colectivos en Ciudad: cuánto cuesta viajar en septiembre

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas de colectivos locales aumentan sus tarifas en torno al 3,9%. El boleto mínimo queda fijado en $526,13 y se actualiza según la distancia del recorrido:

Hasta 3 kilómetros: $526,13.

De 3 a 6 kilómetros: $586,12.

De 6 a 12 kilómetros: $631,27.

De 12 a 27 kilómetros: $676,47.

Entre las líneas que aplican este cuadro tarifario se encuentran: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Colectivos nacionales en AMBA: tarifas congeladas en septiembre

En contraste, las líneas de colectivos que dependen de la jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantienen sus tarifas sin cambios en septiembre. Tras haber aplicado un aumento del 7% en julio, el boleto mínimo seguirá en $451,01 durante este mes.

Cuánto cuestan los colectivos en PBA

Entre las líneas nacionales se incluyen algunas de las más utilizadas, como la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.