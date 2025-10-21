Otro mensaje de Bessent antes de la apertura de mercados: "Fallido"

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a tuitear este martes para respaldar al gobierno de Javier Milei, antes de la apertura de los mercados y luego de que el lunes se volviera a disparar el dólar pese al anuncio del swap por parte del Banco Central de la República Argentina. Aun así, advirtió que el país podría transformarse en un "estado fallido".

"La agenda económica 'América Primero' (America First) del presidente Donald Trump ya ha proporcionado más de 2 billones de dólares en recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media, impuestos más bajos y menos burocracia para las pequeñas empresas, y la fortaleza en el escenario mundial para contrarrestar a nuestros adversarios y apoyar a nuestros aliados", comenzó el posteo de Bessent, quien buscó así atajarse de las críticas de la oposición y los farmers estadounidenses por el rescate de 40.000 millones de dólares a Argentina.

Luego, dio cuenta del anuncio realizado ayer por el BCRA, que confirmó oficialmente el swap de 20.000 millones de dólares: "Mientras trabajamos para estabilizar y asegurar el Hemisferio Occidental y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, el Tesoro de EEUU ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina".

El nuevo respaldo de Bessent a Milei tras el swap con el BCRA

Acto seguido, volvió a elogiar al gobierno de Milei, y negó que la ayuda se trate de un rescate. "Los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales. Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate", expresó.

En el mismo sentido, agregó que "el presidente Milei se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente. Justo este mes, el FMI reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de Argentina".

Aun así, advirtió que existe la posibilidad de que Argentina se convierta en un "estado fallido": "No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos". En una línea similar, el propio Trump había dicho el domingo que "Argentina está peleando para sobrevivir, no tiene dinero, no tiene nada".

"El Presidente Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra Administración apoya los actuales planes de reforma del Presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande", cerró Bessent en su posteo.