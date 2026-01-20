Huawei critica plan de la UE para eliminar de forma progresiva la tecnología de alto riesgo

Imagen de archivo del logo de la compañía china Huawei Technologies en un edificio en Copenhague, Dinamarca.

Por Foo Yun ‍Chee

BRUSELAS, 20 ene (Reuters) - La Unión Europea planea eliminar de forma progresiva los componentes y equipos ‍de proveedores de alto ⁠riesgo en sectores críticos, según un borrador de propuesta publicado por Bruselas el martes, una medida criticada por la china Huawei, que será una de las empresas afectadas.

Las medidas, establecidas por la Comisión Europea en las revisiones de la Ley de Ciberseguridad de la UE, siguen a un aumento de los ataques ‌cibernéticos y de ransomware y a la ⁠creciente preocupación por la ⁠interferencia extranjera, el espionaje y la dependencia de Europa de proveedores de tecnología no comunitarios.

La Comisión, brazo ejecutivo ‍del bloque de los 27, no nombró a ninguna empresa ni país.

Sin embargo, ⁠Europa ha intensificado su vigilancia ‌sobre la tecnología china. Alemania nombró recientemente una comisión de expertos para reevaluar la política comercial hacia Pekín y prohibió el uso de componentes chinos en las futuras redes de telecomunicaciones 6G.

Estados ‌Unidos prohibió ‌la homologación de nuevos equipos de telecomunicaciones de Huawei y su rival china ZTE en 2022 e instó a sus aliados europeos a seguir su ejemplo.

"Con el nuevo paquete de ​medidas sobre ciberseguridad, dispondremos de los medios necesarios para proteger mejor nuestras cadenas de suministro críticas (de tecnologías de la información y la comunicación), pero también para combatir con decisión los ciberataques", declaró en un comunicado la responsable comunitaria de Tecnología, Henna Virkkunen.

Huawei se hizo eco ‍de críticas anteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores chino y dijo a través de un portavoz que "una propuesta legislativa para limitar o excluir a los proveedores de fuera de la UE basándose en el país ​de origen, en lugar de en pruebas objetivas y normas técnicas, viola los principios jurídicos básicos de la ​UE de equidad, no discriminación y proporcionalidad, así como sus obligaciones con la OMC (Organización Mundial del ⁠Comercio)".

"Seguiremos de cerca el desarrollo posterior del proceso legislativo y nos reservamos todos los derechos para salvaguardar nuestros intereses legítimos", añadió.

(Editado en español por Carlos Serrano)