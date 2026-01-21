Boca aceleró por un delantero que se formó en Europa y que sorprendió en el fútbol argentino

Boca Juniors analiza una nueva opción en el mercado de pases: Rodrigo Auzmendi, delantero con formación en Europa que hoy juega en Banfield.

En medio de un mercado de pases agitado y con urgencias ofensivas, Boca Juniors comenzó a evaluar alternativas inesperadas. Ante la falta de delanteros disponibles y, a pedido de Claudio Úbeda, el "Xeneize" posó la mirada sobre Rodrigo Auzmendi, un atacante con pasado en Europa que sorprendió en el fútbol argentino en Banfield y por el que Juan Román Riquelme ya sigue de cerca su situación.

El mercado de pases no da respiro en Brandsen 805. Boca atraviesa días de intensa actividad luego de confirmar que Marino Hinestroza no llegará como refuerzo, ya que Atlético Nacional optó por transferirlo a Vasco da Gama. A esto se suma que la negociación por Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo con pasado en Almagro, se encuentra estancada pero por el cual el conjunto "Azul y Oro" insistirá.

En ese escenario, la dirigencia encabezada por Riquelme comenzó a explorar otras opciones para reforzar el ataque, una zona especialmente golpeada por las lesiones. Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez se encuentran fuera de competencia, lo que dejó al plantel sin un centrodelantero natural para el inicio del Torneo Apertura.

Rodrigo Auzmendi, el nombre que apareció en carpeta

Auzmendi, el delantero de Banfield que busca Boca.

Dentro de ese contexto, según reveló el periodista Germán García Grova en TyC Sports, Boca preguntó condiciones a Banfield por Auzmendi, delantero de Banfield que reúne características que interesan al cuerpo técnico. El atacante, de 25 años y 1,91 metros de altura, disputó 15 partidos con el "Taladro" y convirtió cuatro goles, números que no pasan desapercibidos para un club que hoy necesita soluciones inmediatas.

Según trascendió, el conjunto de La Ribera se comunicó con la dirigencia de Banfield para conocer las pretensiones económicas de una eventual transferencia. Por ahora no existe una oferta formal, aunque en Boca no descartan avanzar con una propuesta concreta en los próximos días si las negociaciones por otros nombres continúan complicándose.

Formación europea y recorrido internacional

Uno de los aspectos que más seduce a Úbeda es el recorrido formativo de Auzmendi. El delantero nació en Buenos Aires, pero tuvo una experiencia clave en Europa cuando integró durante un año las divisiones inferiores del Porto, uno de los clubes formadores más prestigiosos del continente.

Antes y después de ese paso, su carrera se desarrolló en distintos países. Jugó en Plaza Colonia de Uruguay, San Marcos de Arica en Chile y luego tuvo un ciclo destacado en el fútbol hondureño, donde defendió la camiseta del Motagua. Allí mostró su faceta goleadora: anotó 24 tantos en 49 partidos, rendimiento que terminó de consolidarlo como una opción interesante en el mercado regional.

Su llegada a Banfield marcó su desembarco definitivo en el fútbol argentino, donde logró continuidad y adaptación, algo que Boca valora especialmente pensando en refuerzos que puedan rendir de inmediato.

Ángel Romero, el delantero que está cerca

Riquelme, por su parte, sigue al frente de la negociación por Ángel Romero, el delantero que quedó libre tras su paso por Corinthians. Según reveló ESPN, hay contactos entre el club y el representante del futbolista para llegar a un acuerdo en lo económico.

Mientras tanto, Lucas Janson aparece como la principal alternativa para ocupar el rol de centrodelantero, pese a que no es su posición habitual. El ex Vélez ya cumplió esa función en partidos puntuales y podría repetirla si no llegan refuerzos a tiempo. Incluso, si suma minutos en el debut, igualará casi todo el tiempo que jugó en 2025, un dato que refleja la complejidad del momento.

Además, el cuerpo técnico decidió promover de manera anticipada a Iker Zufiaurre, delantero de la Reserva de 20 años, quien apenas acumula tres partidos en Primera. Hoy es la única variante ofensiva natural para completar el banco de suplentes.