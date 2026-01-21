En busca del quinto femicida: la familia de Natalia Melmann convocó a una marcha para exigir su detención

Laura Calampuca y Gustavo Melmann, los padres de Natalia Melmann, la adolescente brutalmente asesinada por miembros de la Policía Bonaerense el 4 de febrero del 2001, convocaron a una nueva marcha el próximo miércoles 4, a 25 años del femicidio de su hija.

Además de homenajear la memoria de Natalia, en esta movilización se reclamará por la detención del quinto autor del crimen. "25 años de amor, dolor y lucha. Entre el cielo y la tierra, tu latido perpetuo, se escuchará pidiendo volver a la vida, a la libertad, al amor y al conocimiento", expresan los papás de la joven asesinada en el anuncio de la marcha.

Según Noticias Argentinas, el encuentro será en las calles 21 y 28 de la ciudad balnearia de Miramar, en el partido de General Alvarado, a las 21. Allí se exigirá la confirmación de la identidad del ADN hallado en el cuerpo de Natalia.

El cotejo de ADN de los policías acusados

Los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo el 28 de agosto del 2025 acudieron a la Asesoría Pericial de Mar del Plata para extraerse sangre, en el marco de los análisis solicitados por la Justicia para determinar el nombre del quinto femicida.

El sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el ex comisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres son los otros policías que se realizaron el estudio, mientras que los efectivos Oviedo y Torrente todavía no se sometieron al cotejo.

Las salidas transitorias de los femicidas de Natalia Melmann

Natalia Melmann fue hallada sin vida bajo un montículo de hojas en el vivero Florentino Ameghino de la ciudad de Miramar. La autopsia determinó que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas. Su cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Dos de los condenados por este crimen fueron los policías Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, quienes deben cumplir la pena de prisión perpetua. Desde el año 2024, estos hombres gozan del beneficio de las salidas transitorias, después de que la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazara el recurso cruzado que presentaron los Melmann para impedirlas.

En su momento, el juez Carlos Ángel Natiello sostuvo en una resolución que el beneficio a los condenados "resulta adverso a los intereses del Ministerio Público Fiscal", ya que "no efectúa un análisis integral de la trayectoria del interno dentro del sistema penitenciario". La familia de Natalia, mediante su representante Yamil Castro Bianchi señaló que "se interpreta con arbitrariedad los informes técnicos emitidos".

Sin embargo, los jueces Luis María Mancini y María Florencia Budiño desestimaron la petición por ser "inadmisible", señalando que las resoluciones impugnadas no eran sentencias definitivas por lo cual el beneficio quedó firme.