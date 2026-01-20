EN VIVO
Celulares

Cómo reciclar el cargador de tu celular cuando ya dejó de funcionar

Los cargadores de celulares contienen materiales que no deben desecharse con la basura común. Te explicamos cómo reciclarlos de forma responsable, dónde llevarlos y qué alternativas tenés para darles una segunda vida.

20 de enero, 2026 | 14.30

Cuando un cargador de celular deja de funcionar, muchas personas lo tiran a la basura sin pensar en el impacto ambiental que eso genera. Sin embargo, estos accesorios contienen componentes electrónicos, metales y plásticos que pueden ser peligrosos si se desechan incorrectamente, y también materiales que pueden recuperarse o reutilizarse.

Por eso, reciclar un cargador viejo no solo evita contaminación, sino que también ayuda a reducir la extracción de recursos nuevos y la acumulación de residuos electrónicos. A continuación, te contamos cómo hacerlo de forma práctica y segura.

1. ¿Por qué no tirarlo a la basura común?

Los cargadores de teléfonos contienen componentes electrónicos y metales que pueden contaminar el suelo y el agua si se tiran en la basura doméstica. Además, muchas partes, como cobre, plásticos y circuitos, pueden reciclarse y reutilizarse en nuevos productos tecnológicos. Tirarlos correctamente es parte de una gestión responsable de residuos electrónicos.

2. Llevá el cargador a un punto de reciclaje electrónico

La opción más responsable es llevar el cargador a un punto de reciclaje especializado en residuos electrónicos (RAEE). Muchas ciudades y municipios tienen centros de reciclaje o campañas específicas para recolectar cables, adaptadores y pequeños electrónicos. También hay cooperativas y organizaciones ambientales que reciben estos materiales para su tratamiento adecuado.

3. Consultá programas de reciclaje de marcas o tiendas

Algunos fabricantes de teléfonos o tiendas de electrónica ofrecen programas de reciclaje donde podés dejar cargadores viejos y otros accesorios sin costo. Por ejemplo, en muchas tiendas de retail hay estaciones de recolección de residuos electrónicos o campañas puntuales para recolectar dispositivos y accesorios que ya no funcionan.

MÁS INFO

4. Donación o reutilización creativa

Si el cargador todavía funciona parcialmente o podés arreglarlo con una limpieza de contactos o un cambio de cable, considerá donarlo a alguien que pueda usarlo. También hay proyectos comunitarios o makerspaces que reutilizan partes de cargadores para proyectos DIY (Do It Yourself o hazlo tú mismo), electrónica educativa o arte tecnológico, evitando que terminen como basura electrónica.

5. Evitá entornos que no procesan RAEE

No dejes cargadores en basura común, contenedores de reciclaje de plástico o metal, ni en bolsas de residuos. Los centros de reciclaje de residuos electrónicos autorizados son los únicos lugares adecuados porque cuentan con procesos para desmontar, clasificar y reciclar los componentes sin dañar el ambiente.

MÁS INFO

6. Preguntá en tu municipio o barrio

Muchas veces los gobiernos locales, cooperativas o centros comunitarios tienen campañas periódicas de recolección de electrónicos o pueden indicarte dónde llevar RAEE como cargadores, baterías o cables. Consultá el sitio web de tu municipio o llamá al centro verde/local de reciclaje para más información.

Reciclar el cargador de tu celular cuando dejó de funcionar es un pequeño gesto con un gran impacto en la reducción de basura electrónica y la protección del medio ambiente. Elegir un punto de reciclaje electrónico, utilizar programas de marcas o tiendas y considerar opciones de reutilización son pasos prácticos que no llevan mucho tiempo pero sí ayudan a cerrar el ciclo de vida de estos accesorios. Hacerlo responsablemente protege tu entorno y contribuye a una economía más sostenible.

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas