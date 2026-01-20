Cómo reciclar el cargador de tu celular cuando ya dejó de funcionar

Cuando un cargador de celular deja de funcionar, muchas personas lo tiran a la basura sin pensar en el impacto ambiental que eso genera. Sin embargo, estos accesorios contienen componentes electrónicos, metales y plásticos que pueden ser peligrosos si se desechan incorrectamente, y también materiales que pueden recuperarse o reutilizarse.

Por eso, reciclar un cargador viejo no solo evita contaminación, sino que también ayuda a reducir la extracción de recursos nuevos y la acumulación de residuos electrónicos. A continuación, te contamos cómo hacerlo de forma práctica y segura.

1. ¿Por qué no tirarlo a la basura común?

Los cargadores de teléfonos contienen componentes electrónicos y metales que pueden contaminar el suelo y el agua si se tiran en la basura doméstica. Además, muchas partes, como cobre, plásticos y circuitos, pueden reciclarse y reutilizarse en nuevos productos tecnológicos. Tirarlos correctamente es parte de una gestión responsable de residuos electrónicos.

2. Llevá el cargador a un punto de reciclaje electrónico

La opción más responsable es llevar el cargador a un punto de reciclaje especializado en residuos electrónicos (RAEE). Muchas ciudades y municipios tienen centros de reciclaje o campañas específicas para recolectar cables, adaptadores y pequeños electrónicos. También hay cooperativas y organizaciones ambientales que reciben estos materiales para su tratamiento adecuado.

3. Consultá programas de reciclaje de marcas o tiendas

Algunos fabricantes de teléfonos o tiendas de electrónica ofrecen programas de reciclaje donde podés dejar cargadores viejos y otros accesorios sin costo. Por ejemplo, en muchas tiendas de retail hay estaciones de recolección de residuos electrónicos o campañas puntuales para recolectar dispositivos y accesorios que ya no funcionan.

4. Donación o reutilización creativa

Si el cargador todavía funciona parcialmente o podés arreglarlo con una limpieza de contactos o un cambio de cable, considerá donarlo a alguien que pueda usarlo. También hay proyectos comunitarios o makerspaces que reutilizan partes de cargadores para proyectos DIY (Do It Yourself o hazlo tú mismo), electrónica educativa o arte tecnológico, evitando que terminen como basura electrónica.

5. Evitá entornos que no procesan RAEE

No dejes cargadores en basura común, contenedores de reciclaje de plástico o metal, ni en bolsas de residuos. Los centros de reciclaje de residuos electrónicos autorizados son los únicos lugares adecuados porque cuentan con procesos para desmontar, clasificar y reciclar los componentes sin dañar el ambiente.

6. Preguntá en tu municipio o barrio

Muchas veces los gobiernos locales, cooperativas o centros comunitarios tienen campañas periódicas de recolección de electrónicos o pueden indicarte dónde llevar RAEE como cargadores, baterías o cables. Consultá el sitio web de tu municipio o llamá al centro verde/local de reciclaje para más información.

Reciclar el cargador de tu celular cuando dejó de funcionar es un pequeño gesto con un gran impacto en la reducción de basura electrónica y la protección del medio ambiente. Elegir un punto de reciclaje electrónico, utilizar programas de marcas o tiendas y considerar opciones de reutilización son pasos prácticos que no llevan mucho tiempo pero sí ayudan a cerrar el ciclo de vida de estos accesorios. Hacerlo responsablemente protege tu entorno y contribuye a una economía más sostenible.