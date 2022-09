Argentina registra en región mayor cantidad de mujeres para puestos de trabajo en sector tecnológico

(Por Agustina Pasaragua) La Argentina lidera en la región el porcentaje de participación de candidatas mujeres para puestos de trabajo en la industria tecnológica, con un promedio del 45% del total de los postulantes, alrededor de 10 puntos por encima de Uruguay y Brasil, que cuentan con un nivel del 35%.

"Argentina es uno de los países de la región establecidos como hub de tecnología, que proporciona talento bilingüe calificado", sostiene el informe del año 2021 de la firma BairesDev, considerada como una de las principales empresas de desarrollo de software.

El estudio revela además que la Argentina registra una tendencia creciente en el número de postuladas desde 2015 en adelante.

"En 2015 las mujeres representaron el 18% de todas las aplicaciones provenientes del país. En el 2021 subió al 45%, triplicando la participación de candidatas desde aquel momento", señala el informe.

De manera específica, del total de candidatos provenientes de la Argentina, las mujeres explican entre 50% y 61% en posiciones relacionadas al análisis de negocios y diseño de procesos, servicio al cliente, administración, marketing y recursos humanos.

En tanto, las candidatas postuladas para roles relacionados a finanzas, project management, QA/Testing y desarrollo de negocios representan entre el 30 y 49% del total de candidatos.

Respecto a los datos arrojados por el informe, Hanna Schiume, coordinadora de la Comisión de Diversidad e Inclusión en la Cámara Fintech, dijo a Télam que este aumento de participación de mujeres proviene de las iniciativas públicas y privadas en materia de género.

"El escenario actual de las mujeres en la industria está creciendo con más fuerza y entendemos que las iniciativas desde diversos organismo públicos, privados, del tercer sector, y ONG como las campañas de concientización contribuyeron a poner el debate en la mesa, es decir, para las empresas del rubro, hoy es indispensable tener mujeres en el plantel", sostuvo Schiume.

La especialista subrayó el rol activo de la mujer en las fintechs al mencionar "los nuevos modelos de conocimiento para acceder a este sector".

"Los modelos de educación que van a predominar y se están implementando son los modelos en bloque. Entendemos a este esquema como la formación por habilidades y no por género, que permite el ingreso de las mujeres sin tantas barreras de entradas en las carreras consideradas duras", dijo.

En referencia a estos nuevos modelos, en los últimos años se desarrollaron programas de educación, capacitación en tecnología y en ciencias de la informática con foco en mujeres, sin embargo, "estamos muy lejos en la brecha de salarios y en la dispersión de adquisiciones, donde las mujeres acceden a menos capital de riesgo para fundar empresas", señala la referente del organismo.

En este contexto, solo 1 de cada 5 personas que trabajan en la industria tecnológica es hoy una mujer.

Schiume señaló que este dato representa "una estadística alarmante para las mujeres", ya que pone de manifiesto "que la mujer sigue estando infrarrepresentada, a pesar de décadas de progreso hacia la igualdad en el lugar de trabajo".

Según la especialista, para lograr una industria más diversa "no alcanza una política pasiva de contratación de mujeres: no alcanza decir 'nosotros no discriminamos', sino que debe haber educación financiera y equipos diversos".

"Hay que salir a buscar activamente mujeres porque sabemos que los sesgos y las barreras culturales están presentes cuando las mujeres acceden a carreras vinculadas a la tecnología, informática, programación, incluso con finanzas y economía; desde muy temprana edad se nos inculcan estas cuestiones", agregó.

En ese marco, en 2021 nació la Cámara Argentina de Fintech Mujeres.

"Surgió esta idea de crear un espacio de intercambio de oportunidades para fortalecer el networking y para potenciarnos entre nosotras", señaló Schiume.

A esto se sumó la creación de la red iberoamericana de mujeres, con representación en 12 países.

La red propone tres iniciativas: primero la formación de talento femenino, segundo contar con un banco de datos para presentar proyectos de mujeres emprendedoras en fintech, y por último, un radar que sirva como observatorio, para mapear lo que se está haciendo en el ecosistema iberoamericano y hacer recomendaciones de políticas públicas.

En paralelo, Schiuman destaca que resulta fundamental acelerar estos cambios que incluyen políticas públicas como por ejemplo el cupo laboral de mujeres, y otros incentivos en puestos dirigenciales.

"Últimamente tenemos el apoyo fuerte de fondos de capital de riesgo que son los inversiones en la industria tecnología por parte de las empresas, hoy las compañía invierten en negocios que tengan determinados porcentaje en puestos directivos de mujeres, y eso es una gran conciencia para poner el tema en agenda y sobre la mesa", finalizó la especialista.

Con información de Télam