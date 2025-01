Aumenta el peaje: a qué usuarios afecta la suba y en qué provincia rige el incremento

Aumenta el peaje: a qué usuarios afecta la suba.

El Ente Control de Rutas de San Luis actualizó este miércoles las tarifas en las estaciones de peajes de la provincia. El organismo explicó que se trata de una medida que apunta a mantener un equilibrio económico y financiero que garantice los recursos necesarios para cubrir los costos operativos y de mantenimiento diarios, como así también la gestión de fondos para invertir en obras.

Sobre este punto resaltaron que hay una serie de obras proyectadas para el mantenimiento estructural de las carreteras que tiene a cargo la entidad. Asimismo, recalcaron que los usuarios que tengan sus vehículos radicados en la provincia, y que hayan gestionado la Tarjeta Sanluiseña, tienen tarifa preferencial.

En los peajes de Los Puquios, Cruz de Piedra (perilago), autopista Saladillo, La Toma, autopista por la Paz del Mundo, Río Quinto y autopista de los Comechingones, la categoría 1 (motos) no abona, mientras que para la categoría 2 (autos) con tarifa preferencial -mediante el uso de la Tarjeta Sanluiseña- el costo es de $ 450.

No obstante, para usuarios cuyos vehículos no están radicados en la provincia, o aquellos que sí son de la provincia pero aún no han tramitado el plástico, el costo es de $1.200. En el caso de las estaciones de la autopista de las Serranías Puntanas, La Cumbre, Justo Daract, Desaguadero, autopista de los Comechingones, Santa Rosa, Autopista por la Paz el Mundo y Anchorena, la categoría 1 abona $200 pesos con la tarjeta y $450 la categoría 2.

La importancia de contar con la Tarjeta Sanluiseña

Desde el Ente remarcaron que los usuarios que tengan sus vehículos radicados en la provincia y hayan gestionado la Tarjeta Sanluiseña tienen la tarifa preferencial.

Obtener el plástico es un trámite gratuito que puede realizarse en cualquier estación o en las oficinas del organismo, ubicadas en planta baja del edificio Norte de la Casa de Gobierno. El titular debe acercarse con su DNI y tarjeta verde, se informó.

Aumentan los peajes en Córdoba: cuáles son los nuevos valores a partir de 2025

De cara al verano 2025, un nuevo cuadro de tarifas empezará a regir en los peajes de Córdoba a partir del miércoles 1 de enero. Este incremento surge de la aplicación del Coeficiente de Variación de Costos del 8,8%, y el valor pasará de 1500 pesos a 2000.

A comienzos del 2024, el peaje manual costaba $500. Con el nuevo incremento, se alcanzó un aumento del 300% en un año. No obstante, desde el Gobierno de Córdoba anunciaron la posibilidad de ser parte de la Red de Acceso que otorgará descuentos para quienes opten por el telepeaje, el sistema de pago que funciona mediante un dispositivo electrónico instalado en el parabrisas del vehículo.