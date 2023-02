Sin el aval de la industria se acordó el nuevo precio del tabaco y comenzará el acopio

Las cooperativas y gremios del rubro del tabacalero en Misiones acordaron hoy una recomposición del precio del tabaco con un aumento del 156 % en relación a la campaña pasada y establecieron que el 16 de febrero comenzará el acopio del producto.

El sector industrial -las empresas Blasa, Massalin y Aliance One- no participaron de la reunión y no firmaron el acuerdo en disconformidad con el precio fijado.

Se determinó además, como parte del acuerdo, que el Gobierno adelantará $70 por kilo que llegará al bolsillo de los productores a los 30 días del cierre del acopio.

Esos fondos luego se gestionarán y se recuperarán parcialmente de las partidas generadas por Fondo Especial del Tabaco (FET).

"La provincia (de Misiones) ha decidido adelantar $1.400 millones del FET, que van a ir siendo pagados paulatinamente", indicó el subsecretario del Tabaco, Carlos Pereira.

De esta forma, el valor del tabaco pasará de $194 a los $500 por kilo promedio en boca de acopio, mientras que el tabaco de primera calidad (B1F) se fijó en $652.

Es la primera vez que se fija un nuevo precio para el tabaco sin el acuerdo unánime de todos los sectores, ya que las tabacaleras pretendían no más de $500 por kilo.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori señaló que “es un acuerdo histórico” y dijo sentirse “orgulloso del sistema cooperativo de nuestra provincia que representa las demandas de nuestros productores, de la familia misionera tabacalera que hace un gran esfuerzo en este contexto”.

El total de compra estimado de la provincia para la campaña es de 24.280.000 kilos y aproximadamente unos 6.200 colonos podrán comenzar a entregar su producción desde la semana próxima.

Firmaron el convenio los gremios: APTM, ACTIM y Cámara del Tabaco, las cooperativas CTM, Cotavi, Panambí y CIMA; y representantes del Ministerio del Agro de Misiones.

Con información de Télam