Los supermercados afirman que resisten presiones de "aumentos injustificados"

Luego de un abril agitado en materia de precios, con varias idas y vueltas a raìz de la liberación del cepo, los supermercados afirman que resisten presiones de las empresas y buscan así evitar que se realicen "aumentos injustificados" debido al cambio de mes.

La segunda mitad de abril vio numerosos tironeos en materia inflacionaria. El anuncio del fin del cepo, el día 11 del mes pasado, llevó a que buena parte de las empresas de consumo masivo enviaran a las grandes cadenas de supermercados listas con remarcaciones de precios de casi dos dígitos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Fueron aumentos preventivos, que especulaban con una segura suba del dólar oficial cerca de la nueva banda superior del Banco Central, ubicada en 1.400 pesos. Sin embargo, finalmente la divisa permaneció en la mitad inferior de las bandas, y apenas sobrepasó los 1.200 pesos algunas jornadas puntuales.

Ante este panorama, las grandes cadenas nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos comunicaron públicamente hace tres semanas que rechazarían cualquier "aumento desmedido o especulativo". Las empresas apuntadas por el sector eran algunas gigantes alimenticias y de limpieza, como Molinos Cañuelas, AGD, Unilever o Softys, las cuales, afirmaban los supermercados, pretendían lograr remarcaciones de un 9%.

Lo cierto es que la decisión de los supermercados no fue solo producto del nulo margen que tienen para aumentar precios sin perder clientela, luego de 15 meses consecutivos de caídas interanuales en las ventas.

También fue determinante la presión pública del gobierno de Javier Milei. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%", tuiteó al respecto Luis Caputo al tercer día de la liberación del cepo.

Una semana después, los propios supermercados salieron a denunciar que AGD y Molinos Cañuelas los estaban amenazando con dejar de abastecer sus sucursales si no aceptaban las listas con las remarcaciones del 9%.

¿Aumentan los precios de los supermercados en mayo?

Ante este panorama, el inicio de mayo vio un nuevo round entre las empresas de consumo, por un lado, y los supermercados y el Gobierno por otro.

Frente a los habituales aumentos que se dan siempre con el cambio de mes, fuentes que representan a las grandes cadenas de supermercados señalaron a El Destape que "todos los principios de mes hay un tira y afloje con las nuevas listas de precios", pero que se encuentran "manteniendo la actitud de resistir los aumentos injustificados de esos precios".

En otras palabras, los grandes supermercados aceptarán listas con remarcaciones de precios consideradas razonables, vale decir, ligadas a la inflación. Pero, como hicieron en abril, rechazarán subas desmedidas de alrededor de un 9%. Las empresas apuntadas siguen siendo las mismas.

La intervención del Gobierno radica esencialmente en su preocupación por que no se dispare la ya alta inflación en los meses claves de inicio del calendario electoral. Tras la elevada base de un 3,7% del IPC en marzo, las consultoras privadas estiman que la suba de precios de abril fue seguramente menor, de alrededor de un 3%. Precisamente, gracias al mantenimiento del dólar lejos de la banda superior y a las presiones del Gobierno -dejando de lado el manual liberal- para evitar que los aumentos especulativos del tipo de cambio se trasladen a precios.

El Ministerio de Economía procura que lo mismo ocurra en mayo. Para eso es que, el martes pasado, el propio Caputo recibió en el Ministerio de Economía a representantes de las grandes cadenas de supermercados Carrefour, Cencosud, Chango Más, Coto y Día, así como a ejecutivos de la Asociación de Supermercados Unidos.

En ese encuentro, Caputo hizo hincapié en la supuesta ausencia de factores macroeconómicos para que el país tenga inflación. Los supermercados, por su parte, respondieron que "no están convalidando aumentos de precios". Es así que, por el momento, las grandes cadenas eligen mantenerse alineadas con la posición oficial, tanto para evitar una mayor pérdida de ventas como, tal vez, oliendo cierto clima político.

De hecho, los supermercados obtuvieron un importante regalo extra: la no homologación de la paritaria del 5,4% en los trabajadores de comercio. "No es una decisión nuestra. El Gobierno viene diciendo desde hace mucho que no acepta homologar paritarias por encima del 1%", se ampararon en el supermercadismo.