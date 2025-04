Supermercados denuncian presiones de las alimenticias para aumentar un 9%

A dos semanas del anuncio de salida del cepo cambiario, los grandes supermercados salieron a denunciar que dos grandes empresas alimenticias, AGD y Molinos Cañuelas, salieron a presionar a algunas cadenas con el fin de que acepten aumentos del 9%, al anticipar que, de no ser así, dejarán de abastecerlos.

Se trata de un nuevo round de la pulseada que las grandes empresas y la grandes cadenas de supermercados vienen librando a partir del fin del cepo al dólar, el 11 de abril pasado. Al darse a conocer el nuevo esquema cambiario de flotación entre dos bandas de 1.000 y 1.400 pesos, la previsión de una súbita devaluación llevó a la industria alimenticia a enviar nuevas listas con remarcaciones de precios de aproximadamente un 9%.

Sin embargo, la relativa quietud del dólar en los días posteriores llevó a los supermercados a rechazar las nuevas listas. No por bondad sino porque, como señaló El Destape, llevan 15 meses consecutivos (posiblemente 16) de caída del consumo masivo y temen que su stock aumente sin venderse ante una importante remarcación. Los mismos representantes del sector admitían estar "preocupados" por la caída sostenida de las ventas en el último año y medio.

"Desde la ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS y ante los hechos de público conocimiento, queremos comunicarle a la sociedad nuestro firme propósito de no aceptar listas de precios de nuestros proveedores que contengan aumentos desmedidos y/o especulativos. Reiteramos que nuestro objetivo es hacer llegar al público productos de la máxima calidad y al mejor precio. Nuestros mayores esfuerzos están orientados a obtener ese objetivo", reveló ASU en un comunicado que dio a conocer el 16 de abril pasado.

Ese mismo día, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a meter presión a las empresas al festejar la marcha atrás con los aumentos. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%", festejó en su cuenta de X.

Pero, tras la semana corta por las Pascuas, el escenario volvió a agitarse. Sobre todo luego de dos jornadas en las que el dólar oficial volvió a tener una importante suba de hasta 50 pesos, superando los 1.200. La inestabilidad de la divisa norteamericana, sumada a la inflación de 3,7% en marzo, llevaron a las empresas alimenticias a insistir con las listas remarcadas, denuncian los supermercados.

"AGD y Molinos Cañuelas les dijeron a dos de las cadenas mas grandes que si no aceptaban la lista de 9% (de aumento) no les mandaban el pedido", aseguraron a El Destape fuentes del supermercadismo. "Hasta ahora solo mandaron los pedidos que se habían hecho con la lista anterior al aumento, pero no están tomando nuevos pedidos, así que la situación se está complicando", agregaron las fuentes, advirtiendo del riesgo de desabastecimiento.

Ahora quedará en manos de los supermercados resolver si terminan por aceptar estas listas con remarcaciones, a riesgo de perder volumen de ventas, o de rechazarlas, a riesgo de sufrir desabastecimiento. Y, a su vez, en manos del Gobierno la decisión de si intervenir en la pulseada para definir la situación a favor del consumidor y evitar que los vaivenes del dólar se terminen yendo a la inflación.

Sigue cayendo el consumo

El contexto de la denuncia y preocupación de los supermercados por la suba de precios es el de un consumo que no paró de caer desde enero de 2024 y lleva ya 15 meses consecutivos de baja interanual hasta marzo de 2025.

En marzo, el consumo en los grandes supermercados cayó un 7,1% interanual, según el último reporte de la consultora especializada Scentia. Abril, en principio, podría seguir la tendencia aunque más moderadamente. Según supo El Destape de fuentes cercanas al sector supermercadista, la primera quincena del mes en curso terminó con una baja del 2% respecto a la primera quincena de abril de 2024.

Sin embargo, las fuentes agregaron que es posible que esta tendencia cambie cuando se considere el mes entero. En primer lugar, porque aclararon que falta incluir los datos de una cadena de supermercados. Pero, sobre todo, porque resta sumar todavía el consumo de la Semana Santa, cuando suele haber una importante suba en las ventas. En 2024, al contrario, las Pascuas se habían concatenado con el feriado del 2 de abril, influyendo en un alza relativa de las ventas durante la primera quincena del mes y en una probable baja relativa en la tercera a comparación con 2025.

De este modo, señalaron que el mes de abril podría terminar con un resultado "no negativo", es decir, ya sea de manera neutra (en prácticamente cero) o con un resultado levemente positivo, siempre teniendo como comparación al mismo mes del año previo.