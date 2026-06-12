Sospechan que un banco tuvo una ganancia extraordinaria de casi 200% por una maniobra de Economía

Una operación financiera realizada en la citi porteña despertó la sospecha por la extraordinaria rentabilidad que generó, equivalente a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 187% en cuatro días, que solo pudo ser posible con la intervención directa y consciente del equipo económico.

Los datos que pueden corroborar esta sospecha estarán disponible el próximo martes pero la metodología es similar a una practicada a principio de abril por la cual el Tesoro recompró bonos en el mercado secundario a un banco de primera línea que usó esos fondos para comprar bonos en la licitación primaria del Tesoro.

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En esta oportunidad, la consultora 1816 detectó una operación el miércoles en el mercado secundario por 1 billón de pesos, que sería la compra de bonos que hizo el Tesoro a un banco de primera línea, distinto del de la operación de abril pasado según pudo averiguar El Destape, que después ingresó con esos fondos a la licitación de ese mismo día que permitió al Tesoro absorber 20% más del vencimiento, precisamente equivalente a ese billón de pesos.

Este viernes, en tanto, se detectó una venta masiva del bono Dual (CER-Tamar+3%) que se emitió hoy por 252.000 millones de pesos en la rueda ByMA en una operación t+3, es decir que se liquida el martes post feriado bancario y cambiario del lunes. El banco compró el bono a 78 y vendió a 79,6, por cada lámina de 100, a liquidar el martes, lo que arroja una tasa de ganancia medida en términos anuales de 187,2%.

Una ganancia sospechosa

La diferencia entre el precio que pagó el Banco en la compra directa al Tesoro Nacional, en la licitación del miércoles, y la venta realizada este viernes a liquidar el martes, dejaría una ganancia de 1,6 pesos por cada lámina de 100, lo que multiplicado por el volumen operado durante la jornada, estimando que todo se vendió al precio de cierre, dejó una utilidad de 4.048 millones de pesos.

No es probable que toda la ganancia corresponda a un solo banco o fondo de inversión, ni que haya aprovechado la diferencia máxima entre los precios ya que a lo largo de la rueda fluctúa, pero en cualquier caso se trató de una ganancia extraordinaria que se estima aprovechó principalmente el banco, se sospecha de uno de capitales mayoritariamente nacionales, que participó de la operación con el Tesoro.

La licitación del miércoles dejó otro dato que hasta ahora se mantenía oculto: el Gobierno reconoció gastos y comisiones por la colocación de la deuda por 957 mil millones de pesos, el equivalente a las transferencias de más de dos meses a las Universidades Nacionales.