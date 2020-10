El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó las inversiones que el Gobierno realizó desde el comienzo de la pandemia. Lo planteó en el lanzamiento de Correo Compras, uno de los proyectos postergados por la crisis del coronavirus que, aunque no lo admitan, le permitirá al Estado competir con los gigantes de las compras online, como MercadoLibre y Amazon.

"Argentina va a haber realizado para fin de año una inversión de casi 7 puntos del producto", recalcó Cafiero ante empresarios en el lanzamiento de la plataforma de Correo Argentino. Consultado por El Destape, el funcionario ahondó que se trata de “todo lo que viene invirtiendo el Estado nacional desde marzo hasta acá, con todas las medidas que se aplicaron". Y ahondó: "No sólo IFE y ATP, que son las más directas y masivas, pero también el Fondo de Desarrollo Provincial que se ampliará a $ 110.000 millones, o los $ 60.000 millones que se van a distribuir en concepto de ATN equitativa a todas las provincias, los $ 45.000 millones en inversión en infraestructura hospitalaria que aumentaron el 40% las unidades de terapia intensiva del país”.

En línea con lo que ya había adelantado en El Destape Radio el jueves, el jefe de los ministros explicó que el Ejecutivo analiza alternativas a la cuarta edición del IFE, pero aún no tienen resuelto si se alcanzará con los plazos para conseguirlo. Esa decisión se tomará en las próximas semanas y allí se decidirá si lanzan finalmente o no el ingreso familiar de emergencia cuatro.

Sobre Correo Compras, Cafiero explicó que “a partir de marzo lo que hicimos fue direccionar toda la gestión hacia la lucha del coronavirus. Bueno, estos son de alguna manera proyectos que venían un poco más postergados pero que queríamos lanzar”. A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, subrayó que “estamos convencidos de que las PYMES, las cooperativas, los productores son el gran corazón productivo de la Argentina y que conforman un entramado junto a las grandes empresas del país”.

La Presidenta de Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski, reveló que en 2015 se había planteado la necesidad de generar una plataforma de e-commerce para el servicio postal estatal. “Era parte de un proyecto como potencialidad, pero cambió el gobierno y ‘pasaron cosas’”, explicó a este medio quien hasta ese año ejercía como vice de la misma empresa de bandera nacional.Piesciorovski realizó hincapié en diferenciar a Correo Compras de las compañías instaladas en las transacciones de bienes online, pero a fin de cuentas no se tratan de facilidades muy diferentes para los consumidores. La estatal no permitirá la venta de parte de individuos, sino que sólo participarán empresas, lo que elimina la posibilidad de operaciones con usados. La meta implícita en esta estrategia consiste en estimular la producción nacional. Esto también se convierte en una garantía de calidad y de control de los precios por parte del Gobierno. Además, no contará con intermediarios, lo que reduce sustancialmente los costos de traslado y remarcaciones y así plantea grandes ventajas respecto a MercadoLibre y Amazon.

Tampoco incorporará intermediarios, ya que maneja un esquema de la fábrica a la casa, lo que reduce costos de transacción, como el mark up de los comercios intermediarios y logística adicional. La plataforma funciona como una vidriera virtual donde productores regionales o distribuidores oficiales de distintas marcas pueden poner en venta sus artículos y al mismo tiempo, aprovechar el alcance y la capacidad logística que ofrece Correo Argentino para hacerlos llegar a cualquier rincón del país.