Paritarias UOCRA con acuerdo salarial de agosto 2025 a marzo 2026

Salarios de la construcción por zona

Los trabajadores de la construcción recibirán en septiembre un nuevo incremento salarial, resultado del acuerdo paritario celebrado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las empresas del sector. Se trata de la segunda etapa del convenio firmado el 11 de julio, que dispuso subas escalonadas en julio y agosto del 1,1% cada una, de carácter acumulativo, aplicadas sobre los salarios básicos vigentes.

De esta forma, los sueldos de septiembre ya reflejan dos ajustes consecutivos que se aplicaron sobre las bases de junio y julio, impactando en todas las categorías y regiones del país contempladas en el convenio colectivo.

Cuánto cobran los trabajadores de la UOCRA

Los salarios de septiembre, según categoría y zona

A continuación, los valores correspondientes a jornales de salarios básicos por hora (y mensuales en el caso de los serenos), vigentes para septiembre de 2025:

Zona A

(CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, entre otras provincias)

Oficial especializado: $5050 por hora

Oficial: $4325 por hora

Medio oficial: $3995 por hora

Ayudante: $3670 por hora

Sereno: $666.325 por mes

Zona B

(Neuquén, Río Negro y Chubut)

Oficial especializado: $5603 por hora

Oficial: $4793 por hora

Medio oficial: $4420 por hora

Ayudante: $4095 por hora

Sereno: $742.704 por mes

Zona C

(Santa Cruz)

Oficial especializado: $7730 por hora

Oficial: $7240 por hora

Medio oficial: $6989 por hora

Ayudante: $6787 por hora

Sereno: $1.110.600 por mes

Zona C Austral

(Tierra del Fuego)

Oficial especializado: $10.006 por hora

Oficial: $8570 por hora

Medio oficial: $7910 por hora

Ayudante: $7279 por hora

Sereno: $1.328.216 por mes

Cuánto cobran trabajadores UOCRA septiembre

El impacto en el costo de la construcción

Los aumentos salariales de la UOCRA no solo repercuten en los ingresos de los trabajadores, sino también en el costo de la construcción. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en julio un alza del 1,6% mensual, lo que llevó la variación acumulada en lo que va del año al 10,9% y la interanual al 31%.

El principal motor de este incremento fue la mano de obra, que subió un 1,7% en el mes, en línea con los aumentos acordados en paritarias. También impactaron las resoluciones del ENRE y ENARGAS, que autorizaron nuevas tarifas de electricidad, gas y agua, además de ajustes en servicios conexos.

Por su parte, los materiales avanzaron un 1,5%, con fuertes subas en artefactos eléctricos y de iluminación, mientras que algunos insumos metálicos y de hormigón registraron bajas que atenuaron la presión sobre los costos.