Empleadas domésticas: cuánto cobran por 4 horas semanales en septiembre 2025

Empleadas domésticas: cuánto cobran por cuatro horas

Las trabajadoras de casas particulares reciben en septiembre un nuevo incremento salarial junto con el pago de un bono extraordinario, en el marco del acuerdo paritario más reciente que actualiza los valores de la actividad. Se trata de una mejora que impacta tanto en quienes trabajan por hora como en quienes lo hacen bajo la modalidad mensual.

Aunque aún resta la publicación oficial en el Boletín Oficial para homologar el acuerdo, ya se difundieron los nuevos montos que corresponden a este mes y que fueron confirmados por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp).

Cuánto cobra una empleada doméstica por cuatro horas en septiembre

Si se realiza el cálculo para una jornada de cuatro horas, los montos quedan de la siguiente manera:

Con retiro: $12.211,96 por cuatro horas.

Sin retiro: $13.175,96 por cuatro horas.

Estas cifras sirven como referencia para quienes contratan personal por jornada parcial, por ejemplo, para tareas de limpieza o asistencia en el hogar por media jornada.

Según la grilla oficial de Upacp, estos son los valores vigentes para las empleadas que trabajan por hora, es decir, menos de 24 horas semanales para un mismo empleador:

Por hora con retiro: $3.052,99

Por hora sin retiro: $3.293,99

Estos montos representan el mínimo que debe percibir cada trabajadora, independientemente de la modalidad de contratación.

Cuánto cobra el personal doméstico por mes en septiembre

Para quienes trabajan 24 horas semanales o más, bajo la modalidad mensual, los sueldos de referencia son los siguientes:

Mensual con retiro: $374.541,36

Mensual sin retiro: $416.485,63

Es importante señalar que estos valores corresponden únicamente al salario básico. Los empleadores también deben abonar los conceptos adicionales de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

Empleadas domésticas: cuánto se cobra por hora

Bono extraordinario de septiembre

En paralelo al aumento salarial del 1% que rige en septiembre, se definió un bono no remunerativo que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre. Este adicional se abona una sola vez y su monto varía de acuerdo con la carga horaria semanal:

De 0 a 12 horas semanales: $4.000

De 12 a 16 horas semanales: $6.000

Más de 16 horas semanales y para el personal sin retiro: $9.500

De esta forma, todas las trabajadoras de casas particulares registradas reciben un refuerzo salarial en septiembre, además del aumento del 1%.

Registro obligatorio en ARCA

Cabe recordar que todo empleador está obligado a inscribir a sus trabajadores en ARCA, el sistema de la AFIP para el registro de casas particulares, sin importar la cantidad de horas semanales ni la modalidad de contratación.

El trámite se realiza de manera virtual a través de la web de ARCA con clave fiscal y requiere cargar los datos del trabajador (CUIL, domicilio, características del empleo, modalidad de liquidación y remuneración). Antes de confirmar, el sistema muestra un resumen de la información ingresada para su verificación.