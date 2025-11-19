Cuánto gana el personal de gendarmería en noviembre 2025: el salario que cobra

Cuánto cobra de aumento Gendarmería

Los haberes de la Gendarmería Nacional Argentina fueron actualizados en noviembre a partir de la resolución 944/2025, que estableció una mejora salarial para todas las jerarquías. El incremento alcanzó tanto al personal en actividad como a los retirados, e incluyó ajustes en suplementos específicos, especialmente para quienes realizan tareas de prevención barrial.

Aumentos en Gendarmería confirmados

Gendarmería: escala salarial de noviembre 2025

Los nuevos haberes básicos mensuales quedaron conformados de la siguiente manera:

Comandante General: $2.635.216

Comandante Mayor: $2.398.955,25

Comandante Principal: $2.153.607,57

Comandante: $1.771.955,58

Segundo Comandante: $1.453.912,27

Primer Alférez: $1.226.738,49

Alférez: $1.089.756,36

Subalférez: $990.687,61

Suboficial Mayor: $1.533.000,48

Suboficial Principal: $1.387.330,82

Sargento Ayudante: $1.261.209,85

Sargento Primero: $1.146.554,38

Sargento: $1.042.322,17

Cabo Primero: $947.565,63

Cabo: $861.423,24

Gendarme: $783.112,06

Gendarme II: $711.920,04

Estos montos corresponden al salario básico y pueden verse incrementados por adicionales propios de cada función.

Sueldos de Gendarmería

Suplementos por prevención barrial

Los efectivos que participan en operativos de patrullaje y prevención en barrios reciben un adicional que mejora de manera significativa sus ingresos. Los valores para noviembre de 2025 son:

Comandante General: $1.099.756,56

Comandante Mayor: $956.312,03

Comandante Principal: $820.868,51

Comandante: $707.647,32

Segundo Comandante: $604.823,59

Primer Alférez: $525.932,96

Alférez: $482.508,12

Subalférez: $446.764,19

Suboficial Mayor: $647.790,14

Suboficial Principal: $605.411,34

Sargento Ayudante: $565.806,85

Sargento Primero: $523.895,10

Sargento: $471.979,46

Cabo Primero: $410.415,01

Cabo: $383.565,96

Gendarme: $358.473,13

Gendarme II: $343.478,67

Estos suplementos varían según la jerarquía y se suman al haber básico mensual.

Requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional

Quienes buscan incorporarse a la Gendarmería Nacional deben cumplir una serie de condiciones personales, educativas y físicas que aseguran la aptitud para el servicio. En primer lugar, se exige ser argentino nativo o por opción y contar con el DNI al día. La edad también es un factor clave: los postulantes deben tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de inscripción, y en el caso de ser menores, presentar la autorización correspondiente de padres o tutores.

La fuerza establece además parámetros específicos de estatura para garantizar un desempeño adecuado en las tareas operativas. Las mujeres deben medir entre 1,60 y 1,85 metros, mientras que los varones deben encontrarse entre 1,66 y 1,95 metros. A esto se suma la obligatoriedad de aprobar los exámenes médicos y físicos que evalúan el estado general de salud y la capacidad de soportar rutinas de entrenamiento intensivas.

Desde el punto de vista académico, es requisito contar con el secundario completo —o el certificado que acredite el título en trámite—, además de presentar un certificado de buena conducta y no registrar antecedentes penales. Finalmente, quienes aspiran a ingresar deben aceptar las normas de disciplina, disponibilidad y movilidad institucional, ya que el servicio puede requerir traslados y asignaciones en distintos puntos del país.