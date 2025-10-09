Cuánto cobran los empleados públicos con los últimos aumentos para octubre 2025: el salario que ganan

Cuánto cobran los empleados públicos en octubre 2025.

Los empleados estatales de algunas provincias percibirán sus haberes de octubre 2025 con nuevos incrementos salariales, en el marco de las actualizaciones acordadas para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. En al menos dos distritos, los aumentos superan el 50% acumulado en lo que va del año.

En Formosa, el gobernador Gildo Insfrán anunció un incremento del 10% en los sueldos de los trabajadores estatales, que comenzó a regir a partir del 1° de octubre. Con este ajuste, la provincia acumula un 55% de suba total en 2025.

La decisión fue acordada junto a los gremios que representan al sector público y se fundamenta en la necesidad de “atender el deterioro del poder adquisitivo”, según explicó el mandatario. El aumento se aplica sobre los valores vigentes a febrero de este año y alcanza tanto a empleados activos como a jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.

Tras la actualización, el salario mínimo para los agentes públicos formoseños quedó establecido en $880.000, al tiempo que los beneficios complementarios —como guardias, horas extras, servicios por antigüedad y días inhábiles— también se ajustarán en la misma proporción.

Los salarios de empleados públicos en octubre 2025.

Insfrán remarcó que la medida se adoptó “de acuerdo con las posibilidades del Tesoro local” y aclaró que quedan excluidas las autoridades superiores y los pasivos que hayan ocupado esos cargos.

Cuánto cobran los empleados públicos de Buenos Aires en octubre 2025

En tanto, los empleados públicos bonaerenses afiliados a UPCN también percibirán un incremento del 2,5% correspondiente a la cláusula de actualización paritaria. El ajuste, que se aplica sobre los haberes de julio, busca acompañar el ritmo inflacionario y mejorar los ingresos de los trabajadores de la administración provincial.

Según las escalas salariales actualizadas, los sueldos para octubre de 2025 quedan en los siguientes valores aproximados:

Administrativo categoría 5: $512.500.

Maestro de grado inicial: $713.217.

Docente con 20 módulos: $927.518.

Personal de salud (nivel inicial): $645.000.

Técnico profesional categoría 3: $789.000.

Los montos pueden variar según antigüedad, zona y adicionales específicos, pero en todos los casos reflejan la aplicación del aumento del 2,5% sobre los haberes de julio.

Con estos incrementos, tanto Formosa como Buenos Aires buscan sostener los ingresos de los trabajadores públicos en un contexto de inflación persistente y negociación permanente entre los gobiernos provinciales y los gremios. Si bien los porcentajes son dispares entre jurisdicciones, la tendencia general es ajustar los salarios de forma gradual, priorizando la estabilidad fiscal sin desatender la pérdida real de poder de compra.