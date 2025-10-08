Cuánto gana un empleado bancario en octubre 2025: el salario que cobra

Salarios bancarios en octubre

Los trabajadores bancarios recibieron un nuevo aumento salarial en octubre de 2025, correspondiente a la actualización mensual que establece el acuerdo vigente entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector. Con esta suba, el sueldo inicial de un empleado bancario asciende a $1.930.971,08, cifra que incluye los adicionales habituales.

El ajuste de octubre se aplicó tras conocerse el índice de inflación de agosto, que fue del 1,9%. En virtud de la cláusula de actualización automática, las remuneraciones del sector se incrementan mensualmente para acompañar la evolución del costo de vida.

Según detalló el gremio que conduce Sergio Palazzo, el incremento rige para todas las remuneraciones mensuales brutas, remunerativas y no remunerativas, acumulando en los primeros ocho meses del año una suba del 19,5% respecto de diciembre de 2024.

Salarios bancarios

Salarios bancarios: escalas vigentes y adicionales

Con la nueva actualización, el salario inicial de la actividad bancaria se ubica en $1.876.720,94, al que se suma el adicional por participación en las ganancias, equivalente a $54.250,14. De esta manera, el total asciende a $1.930.971,08. Además, el acuerdo contempla un bono por el Día del Bancario, que este año será de $1.673.031,80, con posibilidad de actualización futura según la evolución salarial del sector.

La paritaria bancaria se negocia de forma independiente de la pauta salarial general del 1% establecida por el Ministerio de Economía, y mantiene su propio mecanismo de ajuste mensual. El convenio fue rubricado por La Bancaria y las entidades que agrupan a los bancos públicos y privados —ABAPPRA, ABA, ADEBA y el Banco Central (BCRA)—, garantizando la continuidad de un esquema de actualización automática que busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sistema financiero.

Cuánto cobran los bancarios en octubre

Feriado bancario: los bancos no atenderán durante tres días en todo el país

En medio de una semana marcada por la volatilidad cambiaria y la incertidumbre en los mercados, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que este viernes 10 de octubre habrá feriado bancario nacional, por lo que las entidades financieras no atenderán durante tres días consecutivos.

Un feriado ya previsto, pero con nuevo impacto

La jornada estaba contemplada en el cronograma oficial de feriados 2025, según las comunicaciones “C” 99321 y “C” 100942 del BCRA. Sin embargo, el contexto económico actual le otorga un peso particular: el cierre temporal del sistema financiero coincide con días de fuerte tensión sobre el dólar y las reservas internacionales.

El feriado corresponde al traslado del Día de la Diversidad Cultural, que se conmemora cada 12 de octubre y este año se adelanta al viernes 10. De este modo, las operaciones bancarias quedarán suspendidas desde el cierre del jueves 9 hasta la reapertura del lunes 13 de octubre.