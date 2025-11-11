Cuánto cobra un policía federal en noviembre 2025: el salario que gana

Aumento de la policía confirmado

El Ministerio de Seguridad actualizó los haberes del personal de la Policía Federal Argentina (PFA) mediante la resolución 944/2025, publicada en el Boletín Oficial. La normativa estableció un esquema de incrementos mensuales entre junio y noviembre, que alcanza tanto al personal con estado policial en actividad como al personal auxiliar de Seguridad y Defensa.

Esta actualización forma parte de la política de recomposición salarial que también abarca a Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el objetivo de acompañar la evolución de los costos y mantener la jerarquía entre los distintos rangos.

Salarios con aumento de la policía

Salarios de la Policía Federal a partir de noviembre de 2025

La resolución fija los haberes mensuales de acuerdo con el cargo jerárquico. Los valores que rigen desde noviembre de 2025 son los siguientes:

Comisario General: $2.897.608,10

Comisario Mayor: $2.634.189,18

Comisario Inspector: $2.322.561,26

Comisario: $1.852.147,94

Subcomisario: $1.516.748,55

Principal: $1.271.055,55

Inspector: $1.157.355,97

Subinspector: $1.052.141,79

Ayudante: $956.492,54

Escala de suboficiales y tropa:

Suboficial Mayor: $1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: $1.555.622,76

Suboficial Escribiente: $1.414.202,51

Sargento 1º: $1.285.638,65

Sargento: $1.168.762,41

Cabo 1º: $1.062.511,28

Cabo: $965.919,34

Agente: $878.108,49

Aspirante: $671.416,69

Cadetes y personal religioso:

Cadete 3er curso: $658.913,04

Cadetes 1º y 2º curso: $630.979,75

Capellán General: $1.559.311,83

Capellán Principal: $1.187.155,72

Capellán: $1.059.756,66

Personal Auxiliar de Seguridad y Defensa:

Auxiliar Superior de 1ª: $1.349.385,07

Auxiliar Superior de 2ª: $1.171.080,91

Auxiliar Superior de 3ª: $1.056.458,10

Auxiliar Superior de 4ª: $963.653,06

Auxiliar Superior de 5ª: $929.168,08

Auxiliar Superior de 6ª: $858.117,20

Auxiliar Superior de 7ª: $802.423,27

Auxiliar de 1ª: $1.066.435,57

Auxiliar de 2ª: $998.537,87

Auxiliar de 3ª: $945.288,33

Auxiliar de 4ª: $883.851,45

Auxiliar de 5ª: $808.457,01

Auxiliar de 6ª: $768.056,42

Auxiliar de 7ª: $735.016,27

La escala también contempla diferencias regionales, con valores específicos para Tucumán, Corrientes, Cuyo, Santa Fe, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Mar del Plata, según el lugar de prestación del servicio.

Cuál es el salario que cobran los policías

El monto final que percibe cada efectivo depende de distintos factores adicionales, entre ellos:

Antigüedad y grado alcanzado en la carrera.

Zona de destino , con plus por residencia en regiones de frontera o áreas de riesgo.

Servicios adicionales , tales como seguridad en eventos, operativos especiales o custodia de edificios públicos.

Bonificaciones especiales, aplicables a funciones técnicas o de apoyo logístico.

Estos ítems hacen que los ingresos totales puedan superar ampliamente el haber básico en muchos casos, especialmente en el personal con trayectoria o destinado a zonas operativas de alta exigencia.

Cuánto se debe pagar por el servicio de policía adicional en noviembre

La resolución define además los valores que abonarán en noviembre las empresas que contraten efectivos bajo el Régimen de Policía Adicional: