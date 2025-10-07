Aumento de los policías en octubre

El personal de la Policía Federal Argentina (PFA) percibe en octubre nuevos haberes actualizados, de acuerdo con los aumentos establecidos en la resolución 944/2025 del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Esta norma dispuso una revisión de los sueldos del personal con estado policial en actividad y del personal auxiliar de seguridad y defensa, aplicable entre junio y noviembre de este año.

Los incrementos alcanzan tanto al haber mensual como a los importes correspondientes al suplemento particular por “Zona”, al Servicio de Policía Adicional y a las compensaciones especiales, que complementan el ingreso básico según la función y el destino de cada efectivo.

La Policía Federal se rige por la Ley N.º 21.965, que regula las relaciones entre la institución y su personal. Allí se establece que los agentes “tienen estado policial” y se agrupan en escalafones que determinan su jerarquía, funciones y obligaciones. El personal en situación de “actividad” —es decir, quienes están en servicio efectivo— debe cumplir las funciones y destinos que fije la normativa vigente, en tanto que la carrera policial contempla ascensos progresivos según mérito, antigüedad y formación.

Durante 2025, el Gobierno aplicó diversas etapas de actualización salarial para las fuerzas federales, incluyendo a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, con el objetivo de mantener la paridad entre los distintos cuerpos dependientes del Ministerio de Seguridad.

Salarios que se pagan en octubre

Escalas salariales de la Policía Federal en octubre

De acuerdo con la resolución 944/2025, el haber mensual para octubre queda establecido de la siguiente manera:

Comisario General: $2.866.081,20

Comisario Mayor: $2.605.528,37

Comisario Inspector: $2.297.291,05

Comisario: $1.831.995,98

Subcomisario: $1.500.245,84

Principal: $1.257.226,06

Inspector: $1.144.763,57

Subinspector: $1.040.694,16

Ayudante: $946.085,60

Entre los suboficiales y auxiliares, los valores se ubican en los siguientes rangos:

Suboficial Mayor: $1.692.566,80

Sargento Primero: $1.271.650,49

Cabo Primero: $1.050.950,82

Cabo: $955.409,84

Agente: $868.554,40

Aspirante: $664.111,46

Auxiliar de 7ª: $727.019,06

También se incluyen los cargos religiosos y de apoyo institucional, como el Capellán General ($1.542.346,02) o el Auxiliar Superior de 1ª ($1.334.703,34).

Cuánto cobran los policías en octubre

El monto final que percibe cada efectivo depende de distintos factores adicionales, entre ellos:

Antigüedad y grado alcanzado en la carrera.

Zona de destino , con plus por residencia en regiones de frontera o áreas de riesgo.

Servicios adicionales , tales como seguridad en eventos, operativos especiales o custodia de edificios públicos.

Bonificaciones especiales, aplicables a funciones técnicas o de apoyo logístico.

Estos ítems hacen que los ingresos totales puedan superar ampliamente el haber básico en muchos casos, especialmente en el personal con trayectoria o destinado a zonas operativas de alta exigencia.