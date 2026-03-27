Cuánto cobra un plomero en marzo 2026: las tarifas y costos, según el trabajo

Cuánto cobra un plomero en marzo

El costo de los servicios de plomería en Argentina presenta variaciones en función del tipo de trabajo, la urgencia y la complejidad de la tarea. A diferencia de otros rubros con escalas salariales definidas, este oficio se rige por precios de mercado, lo que genera diferencias según cada caso.

Cuánto cobra un plomero en marzo 2026: las tarifas según el trabajo

En líneas generales, una visita de diagnóstico —es decir, la evaluación inicial del problema— tiene un costo que oscila entre $17.000 y $23.000, dependiendo de la zona y la disponibilidad del profesional.

Entre los trabajos más habituales en el hogar, los valores se ubican en los siguientes rangos:

Cambio de sifón bajo mesada : entre $20.000 y $30.000

: entre $20.000 y $30.000 Cambio de grifería : entre $30.000 y $50.000

: entre $30.000 y $50.000 Instalación de inodoro: entre $27.000 y $50.000

Costos por urgencias y trabajos más complejos

Cuando se trata de intervenciones urgentes, los precios tienden a ser más elevados. Por ejemplo:

Destapación simple : entre $30.000 y $52.000

: entre $30.000 y $52.000 Destapación urgente: puede alcanzar hasta $90.000

En el caso de trabajos más técnicos o de mayor complejidad, los costos también se incrementan. La instalación de una bomba presurizadora, por ejemplo, se ubica entre $54.000 y $109.000, en función de las condiciones del servicio.

Cuánto cobran los plomeros confirmado

Qué factores influyen en el precio

El valor final no depende únicamente del tipo de tarea. También influyen variables como la ubicación, el horario (especialmente si se trata de urgencias), la experiencia del profesional y la disponibilidad de mano de obra.

En un contexto de alta demanda de reparaciones domiciliarias y escasez de técnicos especializados, los precios tienden a mantenerse firmes o en alza. Por eso, antes de contratar, se recomienda comparar presupuestos y verificar la trayectoria del plomero para asegurar un trabajo confiable.

Monto que cobran los plomeros

Dónde estudiar plomería en CABA y qué tenés que estudiar

Si querés sumar un oficio con salida laboral rápida, en la Ciudad de Buenos Aires hay varias opciones —muchas de ellas públicas y gratuitas— para formarte como plomero.

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