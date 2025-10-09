Cuánto cobra un empleado de turismo en octubre 2025: el salario que cobra

Cuánto cobran empleados de turismo

Los trabajadores del sector turístico recibieron un aumento del 6% que se completó en octubre, según lo acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). El incremento se aplicó sobre las escalas básicas del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 547/08, que abarca a empleados de agencias de viajes, guías, personal administrativo, vendedores y operativos.

Cuál es el salario de los empleados de turismo en octubre 2025

A continuación, las remuneraciones básicas vigentes desde octubre de 2025 según la categoría:

Administrativos

A1 - Supervisor: $1.143.384

A2 - Administrativo 1°: $1.131.333

A3 - Administrativo 2°: $1.123.113

A4 - Recepcionista: $1.109.964

A5 - Cadete: $1.106.676

A6 - Maestranza: $1.100.646

Vendedores

B1 - Supervisor: $1.143.384

B2 - 1° Vendedor: $1.131.333

B3 - 2° Vendedor: $1.125.853

B4 - Promotor: $1.109.413

Los salarios de turismo

Operativo

C1 - Supervisor: $1.143.384

C2 - Auxiliar 1°: $1.125.853

C4 - Conductor-Guía: $1.131.333

C5 - Encargado de Vehículo: $1.114.894

Informática

D1.c - Analista Desarrollador Semi Senior: $1.164.063

Cuánto cobran los empleados de turismo

Empleados de turismo: adicionales y condiciones particulares

Estos montos representan los básicos de convenio. A ellos se suman los adicionales previstos en cada recibo, entre los que destacan:

Presentismo , que reconoce la asistencia y puntualidad.

Antigüedad, equivalente al 1% del salario básico por cada año trabajado.

Por ejemplo, un empleado de Maestranza con 20 años de antigüedad percibirá un 20% adicional sobre su básico, lo que representa una mejora significativa en su ingreso mensual.